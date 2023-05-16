З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України.
Нацбанк назвав найприбутковіші банки з початку року
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Найприбутковіші банки
Найбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці — Ощадбанк, доходи якого становили 2,089 млрд гривень.
|Назва банку
|Прибуток, грн
|Приватбанк
|16,043 млрд
|Ощадбанк
|2,089 млрд
|Райффайзен Банк
|2,061 млрд
|Укрсиббанк
|1,747 млрд
|ПУМБ
|1,545 млрд
|ОТП Банк
|1,459 млрд
|Укргазбанк
|1,434 млрд
|СітіБанк
|1,399 млрд
|Сенс Банк
|1,194 млрд
|Укрексімбанк
|1,135 млрд
За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки у 39,8 млн гривень.
Джерело: Мінфін
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