Нацбанк назвав найприбутковіші банки з початку року

З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України.

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Найприбутковіші банки

Найбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці — Ощадбанк, доходи якого становили 2,089 млрд гривень.

Назва банку Прибуток, грн Приватбанк 16,043 млрд Ощадбанк 2,089 млрд Райффайзен Банк 2,061 млрд Укрсиббанк 1,747 млрд ПУМБ 1,545 млрд ОТП Банк 1,459 млрд Укргазбанк 1,434 млрд СітіБанк 1,399 млрд Сенс Банк 1,194 млрд Укрексімбанк 1,135 млрд

За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки у 39,8 млн гривень.