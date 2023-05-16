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16 травня 2023, 15:44 Читать на русском

Нацбанк назвав найприбутковіші банки з початку року

З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України.

З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНайприбутковіші банкиНайбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень.
Фото: fintechinsider

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найприбутковіші банки

Найбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці — Ощадбанк, доходи якого становили 2,089 млрд гривень.

Назва банку Прибуток, грн
Приватбанк 16,043 млрд
Ощадбанк 2,089 млрд
Райффайзен Банк 2,061 млрд
Укрсиббанк 1,747 млрд
ПУМБ 1,545 млрд
ОТП Банк 1,459 млрд
Укргазбанк 1,434 млрд
СітіБанк 1,399 млрд
Сенс Банк 1,194 млрд
Укрексімбанк 1,135 млрд

За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки у 39,8 млн гривень.

Джерело: Мінфін
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