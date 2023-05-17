«Зернову угоду» продовжили на два місяці — Ердоган (оновлено)

Що відомо

«Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити», — писав Bloomberg з посиланням на неназваних турецьких чиновників. Росія «поки що погодилася залишитися в угоді».

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Нагадаємо

З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.

Під час переговорів Росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.

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