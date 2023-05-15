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15 травня 2023, 11:01 Читать на русском

Додаткові виплати: Українці зможуть знову отримати грошову допомогу ООН

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів.
Фото: ukrinform.ua

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Допомога ООН

Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень.

Це стосуються лише тих осіб, як не одержували з 24 лютого 2022 року додаткових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на інформаційній платформі єДопомога) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року № 332.

Читайте: 2200 гривень від ООН: Українці знову можуть отримати допомогу

Детальні умови реалізації Проєкту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
15 травня 2023, 11:34
#
Дерибан- продолжение😂
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