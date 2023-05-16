ЄС схвалив перші у світі криптовалютні правила

Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів. Про це повідомляє Reuters.

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Нові правила

На зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.

Регулювання ринку криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптовалютної біржі FTX.

«Останні події підтвердили нагальну необхідність запровадження правил, які краще захистять європейців, що інвестували в ці активи, та запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей та фінансування тероризму», — сказала Елізабет Свантессон, міністр фінансів Швеції, яка головує в ЄС.

Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати й зберігати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоїни у 27 країнах Євросоюзу, отримали ліцензію.

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Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів — щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає.

Сполучені Штати зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.

Передісторія

20 квітня Європарламент ухвалив закон для легалізації та регулювання криптоактивів в ЄС MiCA.