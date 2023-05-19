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19 травня 2023, 13:01 Читать на русском

З початку 2023 року українські банки збільшили обов'язкові резерви вдвічі і майже в 6 разів від початку війни — Нацбанк

Після набрання чинності новими вимогами Нацбанку щодо формування обов'язкових резервів (ВР) під вклади фізосіб з 11 травня 2023 року їх загальний обсяг зріс на 8% до 298,9 млрд грн. А з початку 2023 року (11 із січня) він збільшився у 2,1 раза. Про це повідомляється на новій сторінці Національного банку «Обов'язкові резерви», яку нещодавно презентував НБУ.

Після набрання чинності новими вимогами Нацбанку щодо формування обов'язкових резервів (ВР) під вклади фізосіб з 11 травня 2023 року їх загальний обсяг зріс на 8% до 298,9 млрд грн.
Фото: bank.gov.ua

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Регулятор повідомив про збільшення за місяць розміру обов'язкових резервів банківської системи (з 11 квітня до 11 травня) з 276,9 млрд грн до 298,9 млрд грн. Офіційна динаміка по ОР наступна:

  • 11 січня 2023 року — 144,1 млрд грн;
  • 11 лютого 2023 року — 220,6 млрд грн;
  • 11 березня 2023 року — 280,5 млрд грн;
  • 11 квітня 2023 року — 276,9 млрд грн;
  • 11 травня 2023 року — 298,9 млрд грн.

Це сталося через посилення Національним банком резервних вимог, насамперед, за вкладами фізосіб, залученими терміном менше 3 місяців (до 93 днів). Чиновники пішли на цей крок, щоб мотивувати банки активніше збирати середньострокові та довгострокові депозити населення, та менше коштів залучати на поточні рахунки.

Все це потрібно НБУ для зв'язування надлишкової гривневої грошової маси, яка сильно зросла за рахунок емісії НБУ у 2022 році — на 400 млрд грн, і для стримування зростання інфляції. Про що неодноразово заявляло керівництво регулятора.

З цією метою Нацбанк з початку 2023 року вже чотири рази переглядав свої вимоги щодо формування банками обов'язкових резервів, і зараз вони досягають 30% валютних коштів фізосіб на поточних рахунках і 20% гривневих.

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НБУ опублікував статистику перегляду ОР з 2004 року, з якої видно, що за останні 19 років він змінював резервні вимоги в середньому по 2−3 на рік, а чотири рази робив це лише одного разу — 2006-го. Щоправда, тоді йшлося про зниження резервних вимог із 8% до 1−5% (гривня/інвалюта).

На початку великої війни (на 11 березня 2022 року) загальний розмір обов'язкових резервів нашої банківської системи становив лише 52,7 млрд грн — це в 5,7 раза менше, ніж зараз.

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Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
zevs1
zevs1
19 травня 2023, 13:20
#
Когда прийдет время ослаблять,обязательные резервы, то и курс будет лихорадить.
+
0
bonv
bonv
19 травня 2023, 13:45
#
Станок зупинили?:)
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0
TAN72
TAN72
19 травня 2023, 16:43
#
Станок остановили в гривневой массе,ОВГЗ напечатали на сколько миллиардов?
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