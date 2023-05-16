Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

Єврокомісія 15 травня вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Прогноз ЄК

«Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, «зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році», — заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.

За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала росія, виявилася «надзвичайно стійкою».

Втім, прогноз для України «схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни», визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.

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Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.

Нагадаємо

МВФ у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook: A Rocky Recovery) знову відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року, хоча у затвердженій наприкінці березня програмі EFF він дав прогноз аж до 2027 року.

Водночас у квітні Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.

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