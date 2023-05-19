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19 травня 2023, 8:29 Читать на русском

Розробника софту для онлайн-казино з офісом у Києві NeoGames купують за $1,2 мільярда

Австралійський розробник онлайн-ігор та ігрових автоматів Aristocrat Leisure Limited оголосив про намір придбати ізраїльську NeoGames S.A. Сума угоди може сягнути $1,2 млрд. Про це повідомляє LIGA.net.

Австралійський розробник онлайн-ігор та ігрових автоматів Aristocrat Leisure Limited оголосив про намір придбати ізраїльську NeoGames S.
Фото: europeangaming.eu

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У NeoGames є представництво та вакансії в Києві. В українській команді працює близько 350 співробітників.

«Трансфер коштів при угоді не відбуватиметься готівкою», — зазначили в компанії.

За даними покупця, Aristocrat заплатить $29,5 за акцію, що відповідає вартості компанії NeoGames приблизно в $1,2 млрд.

Ціна угоди становить приблизно 104% премії до середньозваженої ціни акцій NeoGames за три місяці, що закінчуються 12 травня 2023 року, в останній торговий день перед оголошенням угоди.

NeoGames Group

NeoGames Group має 1000+ співробітників і понад 200 клієнтів на 50 ринках. У компанії також є декілька підрозділів зі спільним стеком технологій — NeoGames (400+), AspireCore, Pariplay та BtoBet. Вона активно наймає людей в Україні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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