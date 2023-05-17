У квітні Фонд гарантування продав активів на 713 мільйонів

Ще 73,5 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 8,7 млн грн — від оренди майна, 79,1 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 551,7 млн грн, зокрема, 182,5 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ « Дельта Банк », 152,7 млн грн — АТ « Промінвестбанк », 138,2 млн грн — АТ «МР Банк», 45,5 млн грн — АТ « Банк Січ », 20,5 млн грн — АТ АКБ «Аркада ».

Загалом за січень-квітень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 2 272,2 млн грн, в т. ч. 1 751,7 млн грн — від реалізації майна, 250,1 млн грн — від погашення кредитів, 33,3 млн грн — від оренди майна, 23,6 млн грн — від погашення цінних паперів, 213,5 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

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