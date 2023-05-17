Протягом квітня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 713 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
У квітні Фонд гарантування продав активів на 713 мільйонів
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Надходження коштів
Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 551,7 млн грн, зокрема, 182,5 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «Дельта Банк», 152,7 млн грн — АТ «Промінвестбанк», 138,2 млн грн — АТ «МР Банк», 45,5 млн грн — АТ «Банк Січ», 20,5 млн грн — АТ АКБ «Аркада».
Ще 73,5 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 8,7 млн грн — від оренди майна, 79,1 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Загалом за січень-квітень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 2 272,2 млн грн,
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