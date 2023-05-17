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17 травня 2023, 9:57 Читать на русском

ФОПам повертають довоєнну 5% ставку податку: про які ризики не говорить влада

У Верховній Раді підготували закон, який має підвищити податки для ІТ-шників. Та головне, що новації можуть спровокувати цілу низку проблем у галузі. Як цього уникнути, в колонці для «Економічної правди» розповів радник податкової та бухгалтерської практики компанії Bona Lex Сергій Брояков. «Мінфін» обрав головне.

У Верховній Раді підготували закон, який має підвищити податки для ІТ-шників; і хоча саме підвищення виглядає незначним, воно може спровокувати цілу низку проблем і плутанину у галузі.

На які зміни чекати

До початку великої війни ІТ-фахівці (ФОП-ІТ) у більшості перебували на спрощеній системі оподаткування, як платники єдиного податку (ЄП) третьої групи і сплачували ЄП за ставкою 5%.

Однак, війна внесла корективи в податкову політику держави, що, безумовно, вплинуло і на ІТ-галузь. Трохи ретроспективи.

Мова йде про спеціальний (пільговий) податково-правовий режим, який повинен був діяти протягом всього періоду воєнного стану. Відразу зазначу, що я аналізую спеціальну спрощену систему оподаткування тільки в контексті її застосування ФОП-ІТ.

Цей режим оподаткування був запроваджений навесні 2022 року. З 1 квітня 2022 р. платники ЄП могли перейти на застосування спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Основні переваги, які надає ФОП-ІТ спеціальна спрощена система оподаткування:

  • сплачувати ЄП за ставкою 2% замість ставки 5%;
  • відсутність будь-яких лімітів за обсягами річного доходу для перебування на спрощеній системі оподаткування як платник ЄП.

Первинний задум полягав у тому, щоб така система оподаткування існувала протягом усього періоду воєнного стану. Однак, профільний комітет Верховної Ради розглядає проєкт закону № 8401, який передбачає скасування ставки податку 2% та податкових пільг із 1 липня 2023 р.

Що з лімітами річного доходу

Для платників ЄП за ставкою 2% не діють річні ліміти за обсягом доходу. Відповідно, для перебування на спрощеній системі платники ЄП за ставкою 2% не повинні стежити за тим, щоб не переступити за обмеження обсягів доходу.

Як тоді бути платникам ЄП за ставкою 2%, коли вони посеред року перейдуть на сплату ЄП за довоєнною ставкою в розмірі 5%? Облік ліміту для них «запускатиметься» тільки з 1 липня 2023 року чи до розрахунку лімітів за обсягами доходів застосовуватиметься і період перебування на ставці ЄП 2%, тобто дохід, отриманий з 1 січня до 1 липня цього року?

Законопроєкт № 8401 не конкретизує цього питання. Ба більше, є побоювання, що податкові органи вестимуть мову про встановлення точки відліку для граничних обсягів доходу задніми числами.

Наприклад, ФОП-ІТ із 1 січня 2023 року до 1 липня 2023 року надав послуг на загальну суму 8 млн грн. У такому випадку відповідний ФОП-ІТ із 1 липня 2023 року не зможе перейти на сплату ЄП за ставкою 5%.

Таким чином, низка ФОП-ІТ через об'єктивну неможливість заздалегідь правильно організувати податкове планування та розрахунки зі своїми контрагентами має цілком реальні ризики вийти за межі лімітів для третьої групи платників ЄП, які у 2023 році становлять 7 818 900 грн доходу на рік.

Це призведе до переходу таких ФОП-ІТ на загальну систему оподаткування, що створює ризики виходу таких ФОП-ІТ у платіжно-розрахунковий «інвіз».

Мова йде про потенційну можливість відкриття рахунків чи бізнес-акаунтів у юрисдикціях, які не обмінюються податковою інформацією у форматі CRS, із подальшим ухиленням такими ФОП-ІТ від оподаткування.

Як бути із новоствореними ФОП-ІТ

Особливої актуальності питання правильного переходу з 2% на 5% ЄП набуває для новостворених ФОП-ІТ. При реєстрації ФОП-ІТ через застосунок Дія платник спочатку обирає ставку ЄП 5%.

Потім ФОП-ІТ може через електронний кабінет платника податків подати заяву про перехід на застосування 2-відсоткової ставки ЄП. Тут принципово важливо, щоб такий ФОП-ІТ був зареєстрований платником ЄП третьої групи за ставкою 5%, і тільки після цього переходив на застосування ставки 2%.

Чому це важливо? Законопроєкт № 8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Як бути у випадку, якщо в перші десять днів після державної реєстрації ФОП-ІТ спочатку через Дію подав заяву на застосування ставки ЄП 5%, а потім через електронний кабінет платника податків подав заяву про перехід на ставку ЄП 2%? Чи завжди податкова, з технічного погляду, спочатку реєструє особу платником ЄП за ставкою 5%, а потім здійснює перехід на ставку 2%?

Зараз упевненості в тому, як це відбувається, немає. Ба більше, є закономірні сумніви з приводу того, чи відбувається попередня реєстрація особи спочатку як платника ЄП за ставкою 5% із подальшим переходом на ставку 2%.

Такі сумніви обумовлюються роз’ясненнями податкової: «Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи-підприємця передбачено подання протягом десяти днів із дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2% доходу, то особа, яка протягом десяти днів із дня її державної реєстрації подала дві заяви — щодо застосування ставки 5% доходу, а потім 2% доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеною в заяві, яка подана останньою».

Отже, цілком можливо, що новостворені ФОП-ІТ, які були зареєстровані після 1 квітня 2022 року, починаючи з 1 липня 2023 року будуть переведені на загальну систему оподаткування зі сплатою 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Таким чином, перехід із 1 липня 2023 року на довоєнну спрощену систему оподаткування може виявитися для ФОП-ІТ сюрпризом. Щоб уникнути правової невизначеності, діяти на випередження мав би законодавець.

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Якщо найближчим часом зазначені ризики не будуть нівельовані, то естафета щодо запобігання ризикам перейде до ФОП-ІТ, які або заздалегідь перейдуть на сплату ЄП за ставкою 5% шляхом подання заяви в червні 2023 року, або перейдуть на загальну систему оподаткування через відсутність конкретики в питанні застосування лімітів щодо обсягів доходів у 2023 році.

Автор:
Брояков Сергій
Радник податкової та бухгалтерської практики Брояков Сергій
Bona Lex
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
extremumlife
extremumlife
17 травня 2023, 10:08
#
Загальна система нормальна, справедлива. Як у всіх, якщо на ФОП не подобається, чи ТОВ.
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Ave Bael
Ave Bael
17 травня 2023, 11:53
#
Це Може написать людина (або бот) яка харчується з чужої праці, із рук платників податків. Але вам скоро буде кепсько. Дефолт неньки вас прорідить, прийдеться ідти на власні хліба :)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2023, 11:56
#

ФОП-ИТ чаще всего такой же наёмный работник,
только числиться ФОПом для минимизации
налогообложения…
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bonv
bonv
17 травня 2023, 10:52
#
Гірше ж точно не буде? ©
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Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2023, 11:14
#
«ФОП-ІТ із 1 січня 2023 року до 1 липня 2023 року надав послуг на загальну суму 8 млн грн.
У такому випадку відповідний ФОП-ІТ із 1 липня 2023 року не зможе перейти на сплату
ЄП за ставкою 5%.»

Не надо заниматься обналичкой через ФОПов,
тогда и лимиты не будут превышаться…
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