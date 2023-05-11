Нацбанк виключив із реєстру колекторську компанію «Ю-Бейс»

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ТОВ «ФК «Ю-Бейс» виключено з реєстру колекторських компаній на підставі його заяви та документів.

Після виключення ТОВ «ФК «Ю-Бейс» з реєстру колекторських компаній у компанії залишається статус фінансової установи. Вона має право надавати фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надавати послуги з факторингу та послуги з фінансового лізингу.

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