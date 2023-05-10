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10 травня 2023, 14:34 Читать на русском

Військовим виплачують 750 млрд грн на рік: хто на них заробляє двічі

На коштах військових сьогодні найбільше заробляють банки та місцеві органи самоврядування. Але користі самим захисникам від того мало. Що робити, щоб змінити ситуацію і направити гроші у правильне русло, Фокус розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. «Мінфін» вибрав головне.

На коштах військових сьогодні найбільше заробляють банки та місцеві органи самоврядування.

Де осідають гроші військових

Вже зараз треба думати, як зробити соціальні інвестиції в сектор оборони більш людиноцентричними.

На рік сектор оборони отримує близько 750 млрд грн у вигляді доходів військових. За рахунок цього набухають пасиви банків, які заробляють на цих коштах 25%, вкладаючи їх у депозитні сертифікати НБУ.

Тобто двічі заробляють на державі. Спершу — величезний фінансовий ресурс у вигляді залишків на платіжних картах військових, сплачених за рахунок держбюджету. Вдруге — отримуючи відсотки за депозитними сертифікатами НБУ, а це знову державні кошти.

Пухнуть і місцеві бюджети в місцях постійної дислокації військових частин.

І в цих ОТГ зараз справжнє свято, яке ніколи не закінчується: «обіди для дітей у школах», які майже всі «закільцьовані» на дружинах голів ОТГ, «джипи з підігрівом сидінь» для самих голів, лавочки ніби вони із золота тощо.

Це відбувається внаслідок величезного напливу у місцеві бюджети податків із заробітної плати військових.

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Соціальна система для військових

На мій погляд, вже зараз державні банки спільно із НБУ мають запустити програму спеціальних депозитів для військових під процентну ставку «облікова ставка НБУ мінус 5%», тобто під 20% (5% банки можуть залишити собі у якості маржі).

За такими вкладами необхідно застосувати спеціальні норми резервування на рівні 0% за умови, що ці кошти будуть вкладені у депозитні сертифікати НБУ.

Паралельно скасувати оподаткування депозитів військових.

А основні доходи військових (заробітна плата) необхідно оподатковувати за зниженою ставкою — 10%.

Ці податкові надходження варто накопичувати у місцевих бюджетах і використовувати їх лише на соціальні програми для військових: допомога в започаткуванні власного бізнесу, реабілітація, лікування, додаткове навчання дітей, житлові програми тощо.

Розподіляти ці кошти мають ради військових при ОТГ.

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Системні соціальні проєкти

І вже зараз необхідно запускати державні житлові програми для військових у вигляді накопичення коштів під покупку житла у «касах взаємодопомоги» за прикладом «будівельних ощадних кас» у Німеччині.

В нашому варіанті, це може бути модель, коли на одну гривню військового держава виділяє дві гривні з бюджету для покупки ним житла.

Аналогічні програми мають розвиватись і у царині медичного страхування військових для реабілітації та лікування у післявоєнний час, щоб не повторилась історія з чорнобильцями, які були кинуті напризволяще зі спливом часу аварії на ЧАЕС.

Така програма має бути аналогом «полкових кас» за часів Бісмарка. Нагадаю, саме з цієї моделі веде початок німецька медична система, як альтернатива британської.

Державні банки спільно з Урядом мають запровадити спеціальний кредитний продукт для військових з метою започаткування власного бізнесу ветеранами:

1% відсоток, строк — до 10 років, 10% у проєкті власні кошти — решта кредитні, без застави під гарантії держави, сума — до 100 тисяч доларів в еквіваленті.

Тобто вже зараз, коли держава ще виділяє значні кошти на сектор оборони, мають бути започатковані системні соціальні проєкти для військових: власний бізнес, житло, медичне страхування, реабілітація, життєвий простір для сім'ї, військова іпотека.

Наразі, таких програм на рівні Уряду немає і про них ніхто не говорить. Натомість, всі хочуть заробляти на коштах військових, розуміючи, що така ситуація не буде довгостроковою. Отже, треба діяти вже зараз.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SkeptikUA
SkeptikUA
10 травня 2023, 15:15
#
А кому це все потрібно окрім військових? Отож-бо. А самі військові не мають потрібної обізнаності у фінансових процесах щоб цього добиватись. Тому це боротьба «за все хороше…»
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0
Ranet
Ranet
10 травня 2023, 16:19
#
За диагностику — пять, за схему лечения — три с минусом. У разных денег, действительно, разное качество, но здесь не тот случай.
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