Зарплати і вартість життя: як вони змінилися за рік в Україні і сусідніх країнах

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 квітня 2023, 7:50 Читать на русском

Зарплати і вартість життя: як вони змінилися за рік в Україні і сусідніх країнах

Як змінилася вартість життя в Україні та сусідніх державах, ЕП проналізувала на основі відкритих даних глобальної бази Numbeo. «Мінфін» вибрав головне.

За останній рік життя в Україні суттєво подорожчало.

Круте піке доходів

За даними Центру економічних стратегій, реальні доходи українців з лютого по грудень 2022 року впали на 21%, а номінальна середня зарплата з початку великої війни знизилася приблизно на 5%.

У приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. До того ж значно звузився ринок праці.

За відкритими даними Держстату, на початку 2022 року середня зарплата в Україні становила 14,6 тис. грн (€455 за тодішнім курсом НБУ). Приблизно такі ж цифри озвучував агрегатор для пошуку роботи work.ua.

За підсумками 2022 року середня зарплата в Україні становила 14,8 тис. грн (€380 за курсом НБУ в кінці грудня). Як свідчать дані work.ua, на початку квітня 2023 року цей показник збільшився до 16 тис. грн.

Тобто в гривні середня зарплата зросла, а у валюті зменшилася на €75. Мінімальна зарплата у 2023 році становить 6,7 тис. грн (€166).

Мінімальна зарплата в країнах ЄС — неоднозначна категорія. У одних державах цей показник існує, в інших — відданий на розсуд роботодавців та профспілок. Статистичні дані про мінімальний заробіток у країнах ЄС публікує Євростат.

Читайте також: 200 гривень — не гроші? — Як почати заощаджувати з мінімальним доходом

Порівняння мінімальної зарплати в Україні та сусідніх країнах

Порівняння мінімальної зарплати в Україні та сусідніх країнах

Тобто найвищі середні зарплати серед сусідніх країн — у Польщі та Словаччині. Цифри вказані без урахування податків.

Читайте також: Як НБУ та центробанки світу стримують зростання цін

Де життя найдорожче

Виходячи з відкритих даних Numbeo, орієнтовні щомісячні витрати в Україні на людину становлять близько 14,3 тис. грн (€360). Це без витрат на оренду житла.

Цей показник вираховувався за даними великих і середніх міст. До прикладу, у Києві вартість життя вища за середню — 16,9 тис. грн або близько €425.

Орієнтовні середні місячні витрати в Молдові становлять 9,7 тис. леїв (19,4 тис. грн або €485). Тобто вартість життя в цій країні на 30,2% вища, ніж в Україні.

У Кишиневі вартість життя становить 10,3 тис. леїв (20,6 тис. грн або €515). Тобто столиця Молдови на 13,4% дорожча за українську столицю.

У Румунії середня вартість життя становить 2,6 тис. леїв (21 тис. грн або €525) — на 48,7% вище, ніж в Україні. Аби прожити місяць у столиці країни, потрібно 3 тис. леїв (24,2 тис. грн або €606), тобто на 42,5% більше, ніж у Києві.

Приблизні місячні витрати на людину в Польщі становлять 2,7 тис. злотих (23 тис. грн або €578). Таким чином, вартість життя в сусідній країні на 54,7% вища, ніж в Україні.

Витрати на життя у Варшаві становлять 3 тис. злотих (25,6 тис. грн або €642) — на 47,2% більше, ніж у Києві.

В Угорщині середні місячні витрати на людину становлять 219,7 тис. форинтів (23,1 тис. грн або €579). Тобто вартість життя там на 66,3% вища, ніж в Україні.

У Будапешті середні місячні витрати сягають 249,7 тис. форинтів (26,2 тис. грн або €658), що на 58,9% більше, ніж у Києві.

Найбільший розрив — між Україною та Словаччиною — 75,5%. Вартість життя на людину становить €632 (25,2 тис. грн). Щомісячні витрати в Братиславі становлять €707 (28,2 тис. грн) — на 62,9% більше, ніж у Києві.

Вартість життя зрасла у всіх: де найбільше

Середні місячні витрати в Україні та сусідніх країнах у євро

Середні місячні витрати в Україні та сусідніх країнах у євро

*Вартість перерахована в євро з національних валют за курсом НБУ на 1 число місяця.

Таким чином, у квітні 2023 року найвища вартість життя серед сусідніх країн була в Словаччині. До того ж це єдина держава з переліку, яка має в обігу євро.

Якщо порівнювати з показниками 2022 року, то середня вартість життя зросла у всіх сусідів України.

Проїзд: де дешево, а де зовсім не бюджетно

Вартість проїзду в Україні найнижча серед сусідніх країн. Середня разова поїздка в громадському транспорті коштує 10 грн (€0,25), а місячний проїзний — 340 грн (€8,5).

У Києві єдиний електронний квиток (Kyiv Smart Card) для 50 поїздок на всіх видах громадського транспорту коштує 325 грн або близько €8. Літр бензину А-95 в Україні коштує в середньому 47 грн або €1,2.

У Молдові квиток на громадський транспорт коштує 6 леїв (€0,3), а місячний абонемент можна купити за 235 леїв (€11,8). Середня вартість бензину в країні — 27,7 лея або €1,4.

Пересуватися в Румунії також дорожче. Середня вартість разової поїздки — 3 леї (€0,6). Абонемент на місяць можна придбати за 80 леїв (€16,2). Літр бензину коштує 7,7 лея або €1,57.

У Польщі середня вартість поїздки становить 4 злотих (€0,86), а місячний абонемент коштує 110 злотих (€23,5). За літр бензину доведеться заплатити 6,7 злотого або €1,43.

Середня вартість проїзду в Словаччині — €0,9 вро, місячного абонемента — €25. Літр бензину коштує €1,62.

В Угорщині разовий квиток коштує 350 форинтів (€0,9), місячний абонемент — 9,5 тис. форинтів (€25). Середня ціна літра бензину — 541 форинт або €1,43.

У кого продукти — як розкіш

Для оцінки середньої вартості продуктів у країнах слід сформувати кошик з базового набору товарів: молоко, хліб, яйця, сир, рис, куряче філе, картопля та вода.

У перерахунку на євро найдешевший продуктовий кошик вийшов в Україні та Польщі. Для порівняння: рік тому такий кошик в Україні коштував 456 грн або €13,75 за тодішнім курсом.

У Польщі рік тому аналогічний набір продуктів можна було придбати за €10,1 (46 злотих). У Словаччині зараз найдорожчий продуктовий кошик, а рік тому він коштував €13,2- удвічі менше.

Вартість продуктового кошика в Україні та сусідніх країнах

Вартість продуктового кошика в Україні та сусідніх країнах

В Україні людина може залишити в недорогому ресторані 200 грн (€5 євро) і випити чашку капучино за 40 грн (€1 євро).

У Молдові такий обід коштуватиме 120 леїв (€6 євро) і 26 леїв (€1,3) — кава. За обід у недорогому польському ресторані доведеться заплатити 35 злотих (€7,5) і 12 злотих (€2,6) — за каву.

Поїсти в Румунії можна за 35 леїв (€7), випити каву — за 10 леїв (€2). Аналогічні ціни — у Словаччині. В Угорщині обід коштує 3 тис. форинтів (€7,9), кава — 638 форинтів (€1,7).

Читайте також: Бюджет $20−50 тис: яку квартиру можна купити у Києві за такі гроші

Де можна жити за «найнижчими тарифами»

Загальна вартість життя в країнах оцінюється без урахування орендної плати, тому тут порівнюється вартість комунальних послуг: електроенергії, опалення, водопостачання і вивезення сміття.

В Україні мешканці 85-метрової квартири платять за комунальні послуги 3 ти.с грн (€75,5), у Молдові — 3,3 тис. леїв (€165), у Румунії — 626 леїв (€126,5), у Польщі — 952 злотих (€204 євро).

У Словаччині середня вартість комунальних послуг становить €196, в Угорщині — 51,5 тис. форинтів (€136).

Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Abramon
Abramon
11 квітня 2023, 8:47
#
«В Україні мешканці 85-метрової квартири платять за комунальні послуги 3 ти.с грн (€75,5)" — це де такі комунальні послуги? Наприклад в будинку 3000 грн. за трикімнатну — це лише централізоване опалення! Якісь занадто опосередковані цифри.
+
+15
Benderitto
Benderitto
11 квітня 2023, 9:28
#
Если поставить счетчик, прикрутить батареи, мерзнуть и на всем чем можно экономить, то на 3000 грн. за всё выйти можно
+
0
Abramon
Abramon
11 квітня 2023, 9:54
#
Який лічильник, коли вертикальне розведення опалювальних труб на квартири по будинку?
Дізнайтесь з якого року в Україні почали будувати будинки з горизонтальним розведенням і чи масово їх набудували таких будинків, в таких будинках, дійсно, ставлять лічильники на тепло для кожної квартири.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами