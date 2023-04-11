Зарплати і вартість життя: як вони змінилися за рік в Україні і сусідніх країнах

Як змінилася вартість життя в Україні та сусідніх державах, ЕП проналізувала на основі відкритих даних глобальної бази Numbeo . «Мінфін» вибрав головне.

Круте піке доходів

За даними Центру економічних стратегій, реальні доходи українців з лютого по грудень 2022 року впали на 21%, а номінальна середня зарплата з початку великої війни знизилася приблизно на 5%.

У приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. До того ж значно звузився ринок праці.

За відкритими даними Держстату, на початку 2022 року середня зарплата в Україні становила 14,6 тис. грн (€455 за тодішнім курсом НБУ). Приблизно такі ж цифри озвучував агрегатор для пошуку роботи work.ua.

За підсумками 2022 року середня зарплата в Україні становила 14,8 тис. грн (€380 за курсом НБУ в кінці грудня). Як свідчать дані work.ua, на початку квітня 2023 року цей показник збільшився до 16 тис. грн.

Тобто в гривні середня зарплата зросла, а у валюті зменшилася на €75. Мінімальна зарплата у 2023 році становить 6,7 тис. грн (€166).

Мінімальна зарплата в країнах ЄС — неоднозначна категорія. У одних державах цей показник існує, в інших — відданий на розсуд роботодавців та профспілок. Статистичні дані про мінімальний заробіток у країнах ЄС публікує Євростат.

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Порівняння мінімальної зарплати в Україні та сусідніх країнах

Тобто найвищі середні зарплати серед сусідніх країн — у Польщі та Словаччині. Цифри вказані без урахування податків.

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Де життя найдорожче

Виходячи з відкритих даних Numbeo, орієнтовні щомісячні витрати в Україні на людину становлять близько 14,3 тис. грн (€360). Це без витрат на оренду житла.

Цей показник вираховувався за даними великих і середніх міст. До прикладу, у Києві вартість життя вища за середню — 16,9 тис. грн або близько €425.

Орієнтовні середні місячні витрати в Молдові становлять 9,7 тис. леїв (19,4 тис. грн або €485). Тобто вартість життя в цій країні на 30,2% вища, ніж в Україні.

У Кишиневі вартість життя становить 10,3 тис. леїв (20,6 тис. грн або €515). Тобто столиця Молдови на 13,4% дорожча за українську столицю.

У Румунії середня вартість життя становить 2,6 тис. леїв (21 тис. грн або €525) — на 48,7% вище, ніж в Україні. Аби прожити місяць у столиці країни, потрібно 3 тис. леїв (24,2 тис. грн або €606), тобто на 42,5% більше, ніж у Києві.

Приблизні місячні витрати на людину в Польщі становлять 2,7 тис. злотих (23 тис. грн або €578). Таким чином, вартість життя в сусідній країні на 54,7% вища, ніж в Україні.

Витрати на життя у Варшаві становлять 3 тис. злотих (25,6 тис. грн або €642) — на 47,2% більше, ніж у Києві.

В Угорщині середні місячні витрати на людину становлять 219,7 тис. форинтів (23,1 тис. грн або €579). Тобто вартість життя там на 66,3% вища, ніж в Україні.

У Будапешті середні місячні витрати сягають 249,7 тис. форинтів (26,2 тис. грн або €658), що на 58,9% більше, ніж у Києві.

Найбільший розрив — між Україною та Словаччиною — 75,5%. Вартість життя на людину становить €632 (25,2 тис. грн). Щомісячні витрати в Братиславі становлять €707 (28,2 тис. грн) — на 62,9% більше, ніж у Києві.

Вартість життя зрасла у всіх: де найбільше

Середні місячні витрати в Україні та сусідніх країнах у євро

*Вартість перерахована в євро з національних валют за курсом НБУ на 1 число місяця.

Таким чином, у квітні 2023 року найвища вартість життя серед сусідніх країн була в Словаччині. До того ж це єдина держава з переліку, яка має в обігу євро.

Якщо порівнювати з показниками 2022 року, то середня вартість життя зросла у всіх сусідів України.

Проїзд: де дешево, а де зовсім не бюджетно

Вартість проїзду в Україні найнижча серед сусідніх країн. Середня разова поїздка в громадському транспорті коштує 10 грн (€0,25), а місячний проїзний — 340 грн (€8,5).

У Києві єдиний електронний квиток (Kyiv Smart Card) для 50 поїздок на всіх видах громадського транспорту коштує 325 грн або близько €8. Літр бензину А-95 в Україні коштує в середньому 47 грн або €1,2.

У Молдові квиток на громадський транспорт коштує 6 леїв (€0,3), а місячний абонемент можна купити за 235 леїв (€11,8). Середня вартість бензину в країні — 27,7 лея або €1,4.

Пересуватися в Румунії також дорожче. Середня вартість разової поїздки — 3 леї (€0,6). Абонемент на місяць можна придбати за 80 леїв (€16,2). Літр бензину коштує 7,7 лея або €1,57.

У Польщі середня вартість поїздки становить 4 злотих (€0,86), а місячний абонемент коштує 110 злотих (€23,5). За літр бензину доведеться заплатити 6,7 злотого або €1,43.

Середня вартість проїзду в Словаччині — €0,9 вро, місячного абонемента — €25. Літр бензину коштує €1,62.

В Угорщині разовий квиток коштує 350 форинтів (€0,9), місячний абонемент — 9,5 тис. форинтів (€25). Середня ціна літра бензину — 541 форинт або €1,43.

У кого продукти — як розкіш

Для оцінки середньої вартості продуктів у країнах слід сформувати кошик з базового набору товарів: молоко, хліб, яйця, сир, рис, куряче філе, картопля та вода.

У перерахунку на євро найдешевший продуктовий кошик вийшов в Україні та Польщі. Для порівняння: рік тому такий кошик в Україні коштував 456 грн або €13,75 за тодішнім курсом.

У Польщі рік тому аналогічний набір продуктів можна було придбати за €10,1 (46 злотих). У Словаччині зараз найдорожчий продуктовий кошик, а рік тому він коштував €13,2- удвічі менше.

Вартість продуктового кошика в Україні та сусідніх країнах

В Україні людина може залишити в недорогому ресторані 200 грн (€5 євро) і випити чашку капучино за 40 грн (€1 євро).

У Молдові такий обід коштуватиме 120 леїв (€6 євро) і 26 леїв (€1,3) — кава. За обід у недорогому польському ресторані доведеться заплатити 35 злотих (€7,5) і 12 злотих (€2,6) — за каву.

Поїсти в Румунії можна за 35 леїв (€7), випити каву — за 10 леїв (€2). Аналогічні ціни — у Словаччині. В Угорщині обід коштує 3 тис. форинтів (€7,9), кава — 638 форинтів (€1,7).

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Де можна жити за «найнижчими тарифами»

Загальна вартість життя в країнах оцінюється без урахування орендної плати, тому тут порівнюється вартість комунальних послуг: електроенергії, опалення, водопостачання і вивезення сміття.

В Україні мешканці 85-метрової квартири платять за комунальні послуги 3 ти.с грн (€75,5), у Молдові — 3,3 тис. леїв (€165), у Румунії — 626 леїв (€126,5), у Польщі — 952 злотих (€204 євро).

У Словаччині середня вартість комунальних послуг становить €196, в Угорщині — 51,5 тис. форинтів (€136).