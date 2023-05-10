Sense Bank запустив оформлення карток єВідновлення

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 травня 2023, 12:55 Читать на русском

Sense Bank запустив оформлення карток єВідновлення

З 10 травня 2023 року Sense Bank надає діючим та новим клієнтам можливість оформити цифрову картку єВідновлення для отримання коштів від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Картку можна відкрити у цифровому банку Sense SuperApp за декілька хвилин. Додатково Sense Bank нараховує клієнтам 1% кешбеку за всі покупки за карткою єВідновлення та надає можливість вивести до 25 000 грн кешбеку на місяць.

Згідно умов програми єВідновлення, держава виплачуватиме кошти на ремонт частково пошкоджених житлових будинків, квартир та житлових приміщень, власниками яких є громадяни України. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг. Список партнерів-учасників, в яких можна придбати будівельні матеріали та послуги, буде наповнюватись поступово й представлений на сайті послуги.

Щоб оформити картку, необхідно:

  1. За посиланням завантажити/відкрити цифровий банк Sense SuperApp.
  2. Ввести свій номер телефону та пройти швидку ідентифікацію з Дією. Це займе до 5 хвилин.
  3. Подати заяву на послугу єВідновлення у застосунку Дія та вибрати картку Sense Bank для отримання допомоги.

Нагадаємо, українці можуть подати заяву на отримання виплати для ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій житла через застосунок Дія. Розмір виплати за пошкоджений об'єкт визначає спеціально створена комісія. Після оцінки комісією обсягу пошкоджень, дані вносяться в реєстр
пошкодженого та знищеного майна. У разі схвалення поданої заяви, допомога від держави зараховується на картку єВідновлення, яку можна оформити вже зараз та обрати під час подачі заяви в Дії для отримання коштів.

У разі якщо клієнт не користується Дією і має паспорт старого зразка, є можливість відкрити картку в будь-якому відділенні Sense Bank.

Гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

Для оформлення картки єВідновлення від Sense Bank, потрібно завантажити або відкрити додаток Sense SuperApp.


Sense Bank — один із системно важливих банків України з 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Disorder
Disorder
10 травня 2023, 13:29
#
Mono gives 5%
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає MaxTirpiz и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами