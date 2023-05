Російські олігархи влаштували «розпродаж» яхт — ЗМІ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж яхт

Найбільші та найдорожчі з них — Here comes the sun (89 м), пов'язана з власником бурової компанії «Євразія» Олександром Джапарідзе. За Here comes the sun хочуть отримати $195 млн. Також у продажу Galactica Supernova (70 м) за €75 млн. Її власником називали засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова.

Також свої яхти продають колишні чиновники: Icon Ragnar (68 м) була пов'язана з колишнім співробітником КДБ та екс-директором «Норнікелю» Володимиром Стржалковським. Продавець хоче виручити за неї €69,5 млн. Ще один човен Admiral Quinta Essentia (55 м), ймовірно, продає колишній сенатор та горілчаний король із Beluga Group Валентин Завадников. Він хоче врятувати скромні €25 млн.

Раніше про бажання продати яхту заявляв екс-банкір Олег Тіньков. Він тепер не може дозволити собі утримувати яхту-криголам La Datcha за $100 млн.

Нагадаємо

Влада США та ЄС заарештувала як мінімум 13 супер'яхт, які належать олігархам, близьким до президента Путіна. Це, у тому числі 156-метрова яхта Алішера Усманова Dilbar вартістю $600 млн, 135-метрова яхта Ігоря Сєчина Crescent за $190 млн, 85-метрова Valerie Сергія Чемезова ($140 млн), Lady M Олексія Мордашова ($55 млн) яхта Lena Геннадія Тимченка за $50 млн.