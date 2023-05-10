Російські олігархи влаштували «розпродаж» яхт — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 травня 2023, 11:10 Читать на русском

Російські олігархи влаштували «розпродаж» яхт — ЗМІ

Санкції та масові арешти яхт змусили заможних росіян виставити їх на продаж. У великих яхтових брокерів Fraser, Moran, Burgess, C&N, Arconyachts на реалізації знаходиться десяток суден, пов'язаних із російськими власниками, пише Moscowtimes.

Санкції та масові арешти яхт змусили заможних росіян виставити їх на продаж.
Фото: ukrinform.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж яхт

Найбільші та найдорожчі з них — Here comes the sun (89 м), пов'язана з власником бурової компанії «Євразія» Олександром Джапарідзе. За Here comes the sun хочуть отримати $195 млн. Також у продажу Galactica Supernova (70 м) за €75 млн. Її власником називали засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова.

Також свої яхти продають колишні чиновники: Icon Ragnar (68 м) була пов'язана з колишнім співробітником КДБ та екс-директором «Норнікелю» Володимиром Стржалковським. Продавець хоче виручити за неї €69,5 млн. Ще один човен Admiral Quinta Essentia (55 м), ймовірно, продає колишній сенатор та горілчаний король із Beluga Group Валентин Завадников. Він хоче врятувати скромні €25 млн.

Раніше про бажання продати яхту заявляв екс-банкір Олег Тіньков. Він тепер не може дозволити собі утримувати яхту-криголам La Datcha за $100 млн.

Нагадаємо

Влада США та ЄС заарештувала як мінімум 13 супер'яхт, які належать олігархам, близьким до президента Путіна. Це, у тому числі 156-метрова яхта Алішера Усманова Dilbar вартістю $600 млн, 135-метрова яхта Ігоря Сєчина Crescent за $190 млн, 85-метрова Valerie Сергія Чемезова ($140 млн), Lady M Олексія Мордашова ($55 млн) яхта Lena Геннадія Тимченка за $50 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами