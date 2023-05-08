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8 травня 2023, 15:45 Читать на русском

СК «Експрес Страхування» з 1 травня 2023 року розширило умови страхування КАСКО

СК «Експрес Страхування», що входить до сім'ї компаній групи УкрАВТО, внесла зміни до 3-х програм страхування КАСКО, які покликані забезпечити підвищений рівень захисту клієнтів Компанії у разі настання страхових випадків. Крім того до двох програм додані нові опції покриття додаткових витрат, які дозволять клієнтам оцінити новий рівень сервісу Компанії. Зміни вступають в дію з 1 травня 2023 року й діють для нових договорів КАСКО.



Клієнтам, що обирають програму «VIP» тепер доступний вищій поріг виплат страхового відшкодування без довідки поліції — до 10% страхової суми на авто, що майже у 4 рази більше, ніж раніше. Опція діє тільки на території України при виплатах на фірмову СТО, нею можна скористатися 2 рази на рік.

Також за цією програмою розширена територія покриття договору на всю територію Грузії (крім Абхазії та Південної Осетії).

Для клієнтів Компанії, які виїхали чи планують виїхати за кордон і які скористаються програмами «Преміум» або «Преміум+», Компанія встановила окремий ліміт виплат на евакуатор у розмірі 200 євро по кожному страховому випадку на території Європи. Своєю чергою для програми «VIP» виплати в євро за курсом НБУ здійснюватимуться і на території Грузії.

Також для програм «Преміум+» та «VIP» з 1 травня 2023 року діятимуть додаткові опції. Компанія відшкодовуватиме 50% витрат клієнтів на заміну ключів, установку нових замків і настройки бортового комп’ютера їх автомобілів при їх втраті або крадіжці. Крім того, страхова компанія відшкодовуватиме витрати клієнтів на рятування авто до 2% від страхової суми. Це можуть бути, наприклад, витрати на вилучення авто з кювету чи водойми, витрати на придбання вогнегасника для тушіння пожежі, або витрати на пошкоджене майно, що виникло через маневр для спасіння авто на слизькій дорозі. Важливо мати документальне підтвердження цих витрат та переконатися, що вони є необхідними для зменшення збитків авто.

Про компанію

ТДВ «Експрес Страхування» засновано у 2008 році за участю лідера українського автомобільного ринку — Корпорації «УкрАВТО». Компанія спеціалізується на автомобільному страхуванні. Стабільно висока швидкість врегулювання подій у Компанії забезпечена оптимальною взаємодією з партнерськими СТО.

Компанія входить у число найбільш капіталізованих на страховому ринку та 6 років поспіль міцно утримує лідерські позиції в ТОП-10 рейтингу впливового на страховому ринку України журналу Insurance TOP за обсягом страхових премій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 травня 2023, 16:05
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