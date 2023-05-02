Програма «5-7-9» для комунальних підприємств

Понад рік повномасштабного вторгнення український бізнес тримає оборону на економічному фронті України. Підприємства та бізнес через бойові дії зазнали наймасштабніших збитків за часи незалежності країни. Станом на 11 квітня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури вже сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн.

Фото: Спікер — Михайло Медко, член правління Укрексімбанку

Утім, війна сформувала нові реалії, до яких, на жаль, мусять пристосовуватися всі. І комунальні підприємства не виключення.

​Держава — головний кредитор

Офіційна статистика Нацбанку за минулий рік показує, що найбільші прирости у кредитуванні українських підприємств показали держбанки: Укрексімбанк на 13,7 млрд грн (на 20%) — до 82,9 млрд грн; Ощадбанк — на 10,6 млрд грн (на17%) — до 71,7 млрд грн; Укргазбанк — на 10,59 млрд грн (на 21%) — до 61,4 млрд грн; Приватбанк — на 9,7 млрд грн (на 52%) — до 28,2 млрд грн.

Більшість нових кредитів було надано підприємствам в рамках держпрограм, адже зі зростанням облікової ставки НБУ до 25% банки підвищили й свої відсоткові ставки, кредитуючи бізнес під 23−26%. Фактично, лише завдяки держпрограмі «Доступні кредити 5−7−9%», позичальники могли й надалі отримувати доступніше фінансування. За даними Мінекономіки, понад 300 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за програмою «5−7−9%» на загальну суму 1,7 млрд грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 7 тисяч кредитів на 25 млрд грн.

Протягом 2022 року Укрексімбанк в рамках програми «Доступні кредити 5−7−9%» надав 4,8 млрд грн та реалізував близько 300 кейсів. Загалом протягом строку дії програми Банк вже надав кредитів на загальну суму більше 9,2 млрд грн, а з початком російської агресії профінансував бізнес на загальну суму більше 5,7 млрд грн.

Крім того, Укрексімбанк входить до топ-7 серед банків-учасників програми. Незважаючи на військовий стан в країні, Банк активно надає кредити не лише на обігові кошти, а й готовий задовольняти потреби в купівлі/оновленні основних засобів.

Що змінили у програмі

Для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також підтримки комунальних підприємств та бізнесу у період дії воєнного стану Кабмін запровадив низку змін до держпрограми. Згідно зі змінами, умови програми кредитування практично повертаються до початкової редакції, яка була впроваджена у 2020 році.

Зокрема, протягом березня 2023 року постановою Кабміну було:

скасовано компенсаційні ставки за кредитами та компенсаційна винагорода за лізингом на рівні 0% річних;

додано можливість надання фінансового лізингу комунальним підприємствам;

по кредитам на інвестиційні цілі встановлення компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7%;

по кредитам на інвестиційні цілі встановлення компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

Індивідуальний підхід: Як Ексім підтримує комунальні підприємства

В Укрексімбанку обслуговується більше 600 комунальних підприємств, які працюють у сфері охорони здоров’я, транспорту, водопостачання та водовідведення, теплопостачання. Банк отримує від них інформацію про поточний стан справ та розуміє їх потреби. Саме тому, Укрексімбанк був ініціатором внесення змін у програму «5−7−9», щодо внесення до програми суб'єктів господарювання комунального сектору економіки.

Наразі, у зв’язку з внутрішнім переміщенням населення та релокації бізнесу, відбувається зростання навантаження на комунальні підприємства Центральної й Західної України.

Залишається загальна проблема низької енергоефективність обладнання, яке використовується на підприємствах критичної інфраструктури. У більш постраждалих регіонах, критично стоїть питання їх відновлення.

Окремий виклик — це необхідність оновлення транспортної інфраструктура та спеціальної комунальної техніки. Це пов’язано з тим, що велика кількість техніки була передана на потреби ЗСУ та ТРО чи знищена.

Крім того, минулого року, у зв’язку з введенням військового стану, закупівля та оновлення майже не проводилася, тому значна частина наявного парку техніки є застарілою і потребує оновлення.

Головне, що вирішує програма «5−7−9» — це можливість отримання фінансового лізингу по ставкам, які пропонувалися ще до початку війни.

Також клієнтам подобається те, що вони отримують комплексну послугу: підписанням одного договору вирішуються питання з постачальником, страхуванням та реєстрацією.

Банк також забезпечує підтримку і супроводження процесу, надає юридичні консультації, знаходиться у постійному контакті з клієнтом та постачальником. Ексім має індивідуальний підхід до кожного проєкту та кожної ситуації, тому, за необхідністю, адаптуємо графік повернення коштів та можемо включити до вартості предмета лізингу затрати на реєстрацію, витратні матеріали, кошти на планове обслуговування.

Наразі, саме фінансовий лізинг, з повним комплексом супутніх послуг, є доволі зручним способом придбання основних засобів для комунальних підприємств з «кредитним плечем».