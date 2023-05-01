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1 травня 2023, 12:10 Читать на русском

Найбільше відділень з початку року закрив Райффайзен Банк, а відкрив — Таскомбанк

Кількість структурних підрозділів українських банків у першому кварталі 2023 року скоротилася на 2,7%, або на 147 — до 5 192. Про це свідчать дані Національного банку, пише Ліга.

Кількість структурних підрозділів українських банків у першому кварталі 2023 року скоротилася на 2,7%, або на 147 — до 5 192.

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Хто закрив найбільше відділень

Найбільше відділень у січні-березні цього року закрили Райффайзен Банк — 27 та А-Банк — 10, після чого в їхніх мережах залишилося відповідно 323 та 205 структурних підрозділів.

Укрбудінвестбанк скоротив кількість відділень на 6 — до 44, Сенс Банк та ПУМБ — на 5 кожен, відповідно до 138 та 221, Укрсиббанк — на 3, до 230.

Найбільше відділень із початку року відкрив Таскомбанк — 3, збільшивши їхню кількість до 93.

Загалом темп скорочення кількості банківських відділень у першому кварталі цього року сповільнився до 2,7%. У четвертому кварталі минулого року він становив 3,3%, у третьому — 7,9% та у другому — 8,1%.

За даними Нацбанку, найбільшими мережами відділень на 1 квітня цього року в Україні володіли Приватбанк — 1209, Ощадбанк — 1183, Райффайзен Банк — 323, Укрсиббанк — 230, ПУМБ — 221, Укргазбанк — 217, А-Банк — 205, Креді Агріколь банк — 141 та Сенс Банк — 138.

На частку держбанків на початок квітня 2023 року припадало 51,2% усіх банківських відділень в Україні.

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Джерело: Мінфін
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