NovaPay у процесі отримання фінансової ліцензії у Європі

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта», подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI). Про це повідомив співзасновник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов, пише « Інтерфакс-Україна ». Ліцензія EMI дозволяє пропонувати платіжні та інші фінансові послуги.

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Плани компанії

«NovaPay розвиватиметься, як і вся група, — створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Наразі триває цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic money institution», — сказав Климов.

Він додав, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.

За словами співзасновника, отримавши ліцензію, NovaPay зможе здійснювати для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції. Климов зазначив, що компанія також активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.

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Розвивати послуги «відправки в кредит та кредитні картки від NovaPay у Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі. «У Європі це буде наступним етапом — перш за все, перекази», — сказав Климов.

Зазначається, що ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені або маркетингових матеріалах