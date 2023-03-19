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19 березня 2023, 11:36 Читать на русском

NovaPay у процесі отримання фінансової ліцензії у Європі

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта», подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI). Про це повідомив співзасновник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов, пише «Інтерфакс-Україна». Ліцензія EMI дозволяє пропонувати платіжні та інші фінансові послуги.

інансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта», подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI), повідомив співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов у кулуарах Саміту експортерів Forbes Ukraine, пише «Інтерфакс-Україна».
Фото: cfts.org.ua

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Плани компанії

«NovaPay розвиватиметься, як і вся група, — створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Наразі триває цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic money institution», — сказав Климов.

Він додав, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.

За словами співзасновника, отримавши ліцензію, NovaPay зможе здійснювати для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції. Климов зазначив, що компанія також активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.

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Розвивати послуги «відправки в кредит та кредитні картки від NovaPay у Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі. «У Європі це буде наступним етапом — перш за все, перекази», — сказав Климов.

Зазначається, що ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені або маркетингових матеріалах

Джерело: Мінфін
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