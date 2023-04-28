Перерахунок пенсій: Україна винна пенсіонерам 43 мільярди через програні справи в судах

Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 млрд грн у понад 330 тисяч програних справах. Про це йдеться в листі першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на Кабінет міністрів, в якому той попереджає про ключові ризики бюджету на 2023 рік. Документ є в розпорядженні ЕП.

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За даними Opendatabot, у першому кварталі 2023 року середня пенсія становила близько 5,2 тис. грн на місяць.

Через це багато пенсіонерів почали звертатися до судів з вимогою перерахувати пенсію. При цьому в багатьох випадках позивачі вигравали справи.

Суди зобов’язували державу не просто виплачувати збільшений розмір пенсій, але й робити їх перерахунок за попередні періоди.

Борги

За підрахунками Мінфіну, на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд грн у 333,4 тис. програних справ.

Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів складає близько 22 млрд грн.

Сума заборгованості може зрости

У відомстві наголошують, що існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

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