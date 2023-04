Bloomberg включив главу Binance до списку фінансових титанів. Його статки оцінюються в $28,2 мільярда

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними видання, річний дохід найбільшої криптобіржі перевищує $12 млрд.

Журналісти нагадали, що Чжао познайомився із цифровою валютою завдяки підприємцю Боббі Лі під час гри в покер у Шанхаї. До створення Binance бізнесмен працював у Bloomberg Tradebook, а пізніше приєднався до платформи Fusion Systems, що спеціалізується на торгових системах.

Криптожурналіст Колін Ву вважає, що дані можуть бути недостовірними, оскільки біржа не публікує свої фінансові показники та частку Чжао.

Сам Чжао у Twitter спростував інформацію Bloomberg. Він заявив, що всі цифри є невірними і в нього навіть близько не так багато коштів.

4



Numbers all wrong. I don't have anywhere near as much. Don't know why they do this. 🤷‍♂️



Also, never viewed FTX як rival. We welcome more (well run) exchanges in the space. pic.twitter.com/xfa31RZp7t