Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао посів третє місце в рейтингу «25 фінансових титанів» із капіталом у $28,2 млрд за версією Bloomberg. Про це повідомляє Forklog.
Bloomberg включив главу Binance до списку фінансових титанів. Його статки оцінюються в $28,2 мільярда
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За даними видання, річний дохід найбільшої криптобіржі перевищує $12 млрд.
Журналісти нагадали, що Чжао познайомився із цифровою валютою завдяки підприємцю Боббі Лі під час гри в покер у Шанхаї. До створення Binance бізнесмен працював у Bloomberg Tradebook, а пізніше приєднався до платформи Fusion Systems, що спеціалізується на торгових системах.
Криптожурналіст Колін Ву вважає, що дані можуть бути недостовірними, оскільки біржа не публікує свої фінансові показники та частку Чжао.
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Сам Чжао у Twitter спростував інформацію Bloomberg. Він заявив, що всі цифри є невірними і в нього навіть близько не так багато коштів.
4— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 27, 2023
Numbers all wrong. I don't have anywhere near as much. Don't know why they do this. 🤷♂️
Also, never viewed FTX як rival. We welcome more (well run) exchanges in the space. pic.twitter.com/xfa31RZp7t
Інші цифрові гіганти
- Кен Гріффін — найбагатша людина в рейтингу зі статками $35 млрд. Він заробив свій капітал завдяки хедж-фонду Citadel і маркетмейкеру Citadel Securities;
- Джефф Ясс — статки засновника Susquehanna оцінюються в $33,1 млрд. Імовірно, є одним з інвесторів OPNX і KuCoin;
- Удай Котак — індійський банкір, який володіє $13 млрд. Його організація Kotak Mahindra Bank однією з перших у країні почала використовувати цифрові активи;
- Чейз Коулман — засновник Tiger Global з капіталом у $6 млрд. Його фонд інвестував у FTX, що впала;
- Тодд Болі — голова ФК «Челсі» з капіталом $6,4 млрд. Його фірма Eldridge інвестувала в Blockchain.com та Cross River.
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