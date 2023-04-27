Що таке дебетна картка та як нею користуватися

Дебетна картка — універсальний інструмент для розрахунків та збереження готівки. На відміну від кредитної картки, коли тримач може використовувати кредитні кошти — тут немає відсотків за користування грошима, строків поповнення тощо.

Така банківська картка — суто особисті кошти власника, які зберігаються на банківському рахунку.

У цій статті ми розберемо, як користуватися дебетовими картками та оформити карту для виплат онлайн. За приклад візьмемо популярні платіжні засоби з вигідними умовами від Райффайзен Банку.

Як користуватися карткою без кредитного ліміту

Щоб мати змогу платити такою карткою на касі чи в інтернеті, людині потрібно слідкувати за станом балансу, щоб на рахунку завжди були кошти. Якщо грошей недостатньо, у транзакції буде відмовлено.

Поповнення картки можливе особистими коштами через касу, термінал самообслуговування та шляхом переказу з картки на картку. А також коштом отримання на карту виплат від держави чи роботодавця. Йдеться про заробітну плату, пенсію, стипендію, допомогу по безробіттю, малозабезпеченим сім'ям тощо.

Як знімати готівку

Якщо бажаєте зняти гроші з рахунку, скористайтеся банкоматом. Комісія за зняття готівки у більшості випадків відсутня. Знімати гроші можна не лише з банкомата банка-емітента, але й з інших АТМ банків-партнерів.

Для чого використовують дебетну карту

Як ми вже зазначали, дебетова картка — багатофункціональний платіжний інструмент.

Маючи таку картку, можна виконувати наступні дії:

зберігати та витрачати власні кошти;

знімати готівку у будь-якій країні;

розраховуватися карткою будь-де;

отримувати кешбек за покупки («Райфкартка+ Visa Gold»);

купувати товари з дисконтом за вигідними цінами (Fishka, картка АТБ);

отримувати соціальні виплати від держави та заробітну плату;

сплачувати без комісії комунальні послуги, мобільний звʼязок тощо.

Повний перелік функцій залежить від різновиду дебетової картки та банка-емітента. Для прикладу, «Райфкарту+» у валюті використовують для зберігання коштів, отримання переказів з-за кордону, накопичення надходжень від депозиту. А дебетову карту Visa Reward оформлюють як карту-ключ до підприємницького рахунку.

Є окремий вид дебетових карток, що мають обмежений функціонал, проте також можуть використовуватись для оплат на касі, онлайн-платежів та акумулювання готівки. Це дитячі картки, як FUNкартка від Райфу, яку видають на імʼя дитини віком 6−18 років за заявою одного з батьків.

Як отримати дебетову карту

Зараз процедура отримання дебетових карток максимально спрощена. Для оформлення віртуального платіжного засобу потрібно всього 10 хвилин. Заявку на видачу картки подають онлайн без візиту до банку, підтверджуючи намір за допомогою «Дія.Підпис».

Отриману таким чином цифрову карту можна відразу додати до мобільного гаманця Apple Pay/Google Pay та здійснювати покупки, або ж надати реквізити платіжного засобу для нарахування соціальної допомоги від держави.