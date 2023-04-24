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24 квітня 2023, 17:40 Читать на русском

Два держбанки припинили скорочувати мережу відділень

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144. Про це йдеться в даних Нацбанку.

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків.
Фото: magigrand.com

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У кого найбільше відділень

Найбільше відділень у державному Приватбанку — 1 209 (-1). У Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та УкрСиббанк (230). Замикає п'ятірку банк ПУМБ (221).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 квітня 2023, 18:02
#
Вот интересный вопрос — «чудо рехформированый» системный гос банк, сколько отделений осталось на оккупированной территории? 20, 30, а может 40? а в статье об этом не слова. А банкоматы??? Какое количество тупо разграбили и уже не будут работать? А другой «чудо» системный банк, а что там с тем что хронилища «ощада» обслуживали козначейства? И может кто-то знает сколько районных и областных хранилищ остались на оккупированной территории и что там с наличкой?
И что там с работой приватовских отделений во воемя оккупации в Херсрнской области? …персонал героически работал, продолжая обслуживать клиентов… а что там с выдачей карточек и сохраностью персональных данных?
Системные, гос банки… Еще и медальки от рожковой получат…
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0
vadymbanker
vadymbanker
24 квітня 2023, 18:24
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Пишите ахинею
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 квітня 2023, 18:34
#
Какую «ахинею»? Что приватовские отделения не работали в оккупированном Херсоне?
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vadymbanker
vadymbanker
24 квітня 2023, 19:03
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Доказательства?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 квітня 2023, 19:05
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Ты в какой стране живешь??? Читай оф информацию от НБУ и «привата». Насмешил, еще один мля эксперт…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 квітня 2023, 18:07
#
Забыл, а может уважаемая редакция опубликует данные вознаграждений девяти членов наблюдательного совета и девяти членов правления «привата» вот будет интересно сколько десятков милионов долларов лихо перекочевали в карманы «супер менеджеров» гос банка! И можно эту сумму сравнить с бюджетов любого района той же Киевской области.
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0
Сергій Т
Сергій Т
24 квітня 2023, 18:43
#
Повністю довіряємо найбільшим системним банкам: Приват, Ощад. Вони трансформувались до нових реалій, вистояли, стали міцніше і працюють!
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+15
bonv
bonv
24 квітня 2023, 19:15
#
Десь мінус, а десь плюс, а в загальному не скорочували:)))
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