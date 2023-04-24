Два держбанки припинили скорочувати мережу відділень

У кого найбільше відділень

Найбільше відділень у державному Приватбанку — 1 209 (-1). У Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та УкрСиббанк (230). Замикає п'ятірку банк ПУМБ (221).