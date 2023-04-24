Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144. Про це йдеться в даних Нацбанку.
Два держбанки припинили скорочувати мережу відділень
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
У кого найбільше відділень
Найбільше відділень у державному Приватбанку — 1 209 (-1). У Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.
Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та УкрСиббанк (230). Замикає п'ятірку банк ПУМБ (221).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 8
И что там с работой приватовских отделений во воемя оккупации в Херсрнской области? …персонал героически работал, продолжая обслуживать клиентов… а что там с выдачей карточек и сохраностью персональных данных?
Системные, гос банки… Еще и медальки от рожковой получат…