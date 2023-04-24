Кабмін встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії. Відповідне рішення закріплено урядовою постановою № 358 від 18 квітня 2023 року, пише «Бізнес.Цензор».
Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Норми відрахування
-
Ощадбанк має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.
-
НАК «Нафтогаз України», який попередньо анонсував за підсумками 2022 року чистий збиток, — 30%, решту на закупівлю природного газу, що видобувається в країні.
-
«Укргідроенерго» має виплатити 30% (за умови направлення 50% на відновлення майна).
-
«Українська фінансова житлова корпорація» — 30% (за умови направлення 50% на фінансування доступного іпотечного кредитування).
-
«Українське Дунайське пароплавство» — 30% (за умови направлення 50% на оновлення флоту).
-
Приватбанк та Украгролізинг — по 80%.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
Ощадбанк має спрямувати на дивіденди 30%.
Приватбанк має спрямувати на дивіденди 80%.