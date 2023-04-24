Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній

Кабмін встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії. Відповідне рішення закріплено урядовою постановою № 358 від 18 квітня 2023 року, пише «Бізнес.Цензор».