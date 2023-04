SpaceX запустила найбільші в історії ракету та корабель — Super Heavy та Starship, але вони вибухнули (відео)

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спочатку перший тестовий запуск Starship було заплановано 17 квітня, проте його відклали через виявлену несправність у системі охолодження.

За планом перший ступінь Super Heavy мав приземлитися відразу після старту, а Starship — вийти в космос. Однак через чотири хвилини корабель не зміг відокремитися від ракети-носія, вся система вибухнула.

Попри на аварію, компанія SpaceX заявила, що вважає цей випробувальний запуск успішним. В SpaceX кажуть, що успіхом слід вважати вже те, що вся конструкція з ракети та корабля змогла вирушити у політ.

Сам Ілон Маск привітав своїх співробітників з успіхом і повідомив, що за кілька місяців відбудеться новий випробувальний запуск.

«Привітання команді SpaceX з нагоди надихаючого випробувального запуску Starship! Ми багато чого навчилися перед наступним випробувальним запуском, який буде за кілька місяців», — написав Маск у Twitter.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK