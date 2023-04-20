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20 квітня 2023, 19:00 Читать на русском

SpaceX запустила найбільші в історії ракету та корабель — Super Heavy та Starship, але вони вибухнули (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX сьогодні, 20 квітня, з другої спроби провела запуск найбільших в історії ракети та корабля — Super Heavy та Starship. Запуск виявився лише частково успішним: на відміну від першої спроби ракета з кораблем стартувала з космодрому, але через кілька хвилин вони вибухнули.

Компанія Ілона Маска SpaceX сьогодні, 20 квітня, з другої спроби провела запуск найбільших в історії ракети та корабля — Super Heavy та Starship.
Фото: скріншот з відео

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Спочатку перший тестовий запуск Starship було заплановано 17 квітня, проте його відклали через виявлену несправність у системі охолодження.

За планом перший ступінь Super Heavy мав приземлитися відразу після старту, а Starship — вийти в космос. Однак через чотири хвилини корабель не зміг відокремитися від ракети-носія, вся система вибухнула.

Це все одно успіх

Попри на аварію, компанія SpaceX заявила, що вважає цей випробувальний запуск успішним. В SpaceX кажуть, що успіхом слід вважати вже те, що вся конструкція з ракети та корабля змогла вирушити у політ.

Сам Ілон Маск привітав своїх співробітників з успіхом і повідомив, що за кілька місяців відбудеться новий випробувальний запуск.

«Привітання команді SpaceX з нагоди надихаючого випробувального запуску Starship! Ми багато чого навчилися перед наступним випробувальним запуском, який буде за кілька місяців», — написав Маск у Twitter.

Starship та Super Heavy

Starship та Super Heavy — багаторазові надважка ракета та корабель, що розробляються SpaceX щонайменше з 2016 року для заміни поточного сімейства ракет Falcon та кораблів Dragon. Вони призначені для доставлення вантажів та людей на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.

Після введення в експлуатацію система Super Heavy та Starship стане найпотужнішою за всю історію освоєння космосу. Ракета зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту вантаж масою до 150 тонн повністю багаторазової конфігурації — з поверненням обох частин на Землю, а також можливістю стикування і дозаправлення на орбіті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
20 квітня 2023, 19:08
#
А все підтримка расєї.
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