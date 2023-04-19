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19 квітня 2023, 9:50 Читать на русском

Опендатабот запустив моніторинг змін в єдиному держреєстрі в режимі реального часу

Опендатабот спільно з Міністерством юстиції створив новий сервіс, який дозволяє отримувати повідомлення про зміни компаній в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) вже за п’ять хвилин від їх внесення.

Опендатабот спільно з Міністерством юстиції створив новий сервіс, який дозволяє отримувати повідомлення про зміни компаній в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) вже за п’ять хвилин від їх внесення.
Фото: epravda.com.ua

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Що це дає

244,5 тисяч змін в Єдиному державному реєстрі зафіксовано за період з березня 2022 року по квітень 2023 року. Здебільшого вони стосувались змін директорів, власників та юридичних адрес компаній.

Опендатабот спільно з Міністерством юстиції України створили новий сервіс, який дозволяє отримувати повідомлення про зміни в реєстрі компаній одразу ж після їх внесення.

У випадках, коли дані компанії змінено без відома власників та керівників, найголовніше — дізнатися про це вчасно. Відтепер компанії мають змогу отримувати інформацію про зміни у своїх реєстраційних даних вже за п’ять хвилин як вони з’явились в ЄДР. Це сприятиме більш ефективному захисту активів компаній.

Водночас банки, які підключаться до Опендатаботу, зможуть швидко та самостійно визначати, кому з їх клієнтів потрібно актуалізувати інформацію. Це допоможе фінансовим установам виконувати вимоги Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Адже банки зобов’язані забезпечувати актуалізацію даних у разі суттєвих змін у діяльності клієнта, таких, як зміна керівника, власника, адреси тощо.

Кількість змін, внесених до головного реєстру для бізнесу, почала значно зростати з травня 2022 року — 12,2 тисячі. Пік припадає на грудень 2022 — тоді було внесено 26 тисяч змін. Після цього кількість змін зменшувалась. Станом на квітень 2023 року було зареєстровано 11,6 тисяч змін.

Ризики рейдерства

Будь-які несанкціоновані зміни в реєстраційних даних компаній в ЄДР — серйозна проблема та ризики рейдерства для будь-яких компаній. Так, лише за перший квартал 2023 року вже зареєстровано 88 кримінальних справ, пов’язаних з фактами статей 205 та 206 ККУ.

Для порівняння, за весь 2022 рік було зареєстровано 131 кримінальну справу щодо рейдерства.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
19 квітня 2023, 10:20
#
Гірше ж точно не буде ©
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