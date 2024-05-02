Глава ФРС заявив, що високий рівень інфляції в США зберігається

Інфляція в США все ще занадто висока, і подальший прогрес у її зниженні не гарантований, заявив голова американського Ц Б Джером Пауелл за підсумками засідання, що завершилося в середу.

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Що говорить Пауелл

За його словами, останніми місяцями інфляція не демонструвала подальшого прогресу у бік уповільнення.

«Ми повністю віддані тому, щоб повернути інфляцію до нашої мети у 2%», — зазначив він.

Глава Федеральної резервної системи оцінив стан економіки США як стійкий. Однак він заявив, що економічні перспективи невизначені, і Федрезерв, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків.

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Споживчі витрати в останні квартали були значними, незважаючи на вищі відсоткові ставки. Однак інвестиції низки напрямків бізнесу постраждали, сказав керманич Федрезерва.

За його словами, цілком імовірно, що набуття впевненості, необхідної для того, щоб перейти до зниження відсоткових ставок, займе більше часу, ніж очікувалося раніше. «Я не знаю, скільки часу це займе», — додав він.

ФРС не любить реагувати на дані за один чи два місяці, але коли інфляція протягом цілого кварталу була вищою, ніж очікувалося, «ми сприймаємо це як сигнал», сказав Пауелл. Він заявив, що, як і раніше, очікує уповільнення темпів зростання споживчих цін у поточному році, хоча й менш у цьому впевнений.

Нагадаємо

Федрезерв у середу очікувано зберіг ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) у діапазоні 5,25−5,5% річних. Це максимальний рівень за 23 роки.

Ставку було піднято до цього діапазону в липні 2023 року і потім не змінювалася за підсумками шести засідань поспіль.

Після публікації підсумків засідання котирування ф'ючерсів на розмір процентної ставки, що завершилося в середу, вказують на те, що трейдери очікують від ФРС першого її зниження в листопаді. За їхніми оцінками, висока ймовірність того, що це скорочення стане єдиним у 2024 році.