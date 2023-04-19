Національний банк анулював всі ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключив з держреєстру фінансових установ ПрАТ СК «Теком» на підставі поданого ним клопотання. Про цейдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Рішення Комітету
Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 квітня.
Станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій ПрАТ «Теком» становив 23,66 млн грн, вартість активів — 353,87 млн грн, страхові резерви — 3,43 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,07%.
Власником компанії у держреєстрі вказаний одеський підприємець Юрій Родін, який є основним бенефіціаром банку «Південний».
Нагадаємо
16 січня 2023 року Нацбанк надав дозвіл ПрАТ СК «Теком» на припинення страхової діяльності (без припинення юридичної особи).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2