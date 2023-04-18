Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФ

Американська компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut остаточно вийшла з ринку Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Yum! Brands завершила свій вихід з російського ринку, продавши свій бізнес KFC в Росії місцевому оператору Smart Service Ltd», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж Smart Service, про який було оголошено в жовтні 2022 року, отримав усі необхідні схвалення від урядів США та Росії. Компанія отримала у власність всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на франшизу, а також товарний знак бренду «Ростік'с».

У рамках угоди російська компанія погодилася залишити всіх співробітників KFC, а також розпочати процес перейменування. Замість KFC усі ресторани матимуть назву «Ростік'с».

Раніше на території РФ працювало більш ніж 1,1 тис. закладів KFC та близько пів сотні ресторанів Pizza Hut.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що компаніям, що йдуть з Росії, хочуть обмежити виведення валюти.