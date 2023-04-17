Центробанк РФ і Мінфін готуються ввести щомісячний ліміт на купівлю валюти на внутрішньому ринку для іноземних компаній, що йдуть з Росії. Про це пише Moscowtimes з посиланням на директора департаменту фінансової політики Мінфіну Івана Чебескова.
Компаніям, що йдуть з Росії, хочуть обмежити виведення валюти
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За його словами, відомства розробляють спеціальний механізм, який буде «плаваючим», без прив'язки «до конкретної суми».
«Загалом у рамках підходів підкомісії (вона видає дозвіл на вихід нерезидентів з російських активів) ми завжди враховуємо ринкову кон'юнктуру на валютному ринку при прийнятті рішень щодо операцій, у тому числі щодо операцій з частками та акціями», — сказав Чебесков.
Необхідність обмежень виникла через низьку ліквідність іноземної валюти на російському ринку, у результаті великі її купівлі призводять до різкої зміни курсу рубля.
За ослабленням рубля стоїть те, що іноземні компанії продовжують продавати російські активи та виводити кошти з країни, каже головний економіст інвестбанку Сінара Сергій Конигін.
Неформально ліміт на закупівлю валюти на внутрішньому ринку вже діяв, але наразі його вирішили формалізувати.
Коментарі - 1
От рибка і каже: — Відпустіть мене, я Вам виконаю любі три бажання.
Москаль каже: — Я словіл рибку за губу, я буду загадивать два желанія, а ти за хвост словіл, ти одно.
Добре каже українець,
Москаль каже: — Хочу что би во всєй росіі небило ніодного хохла, і что би кругом всей русі била велікая огорожа!
Рибка каже: — Все зроблено.
Українець: -Рибко, а правда що в москалів нема жодного українця?
— Правда каже рибка.
— А правда що кругом москальляндії велика-превелика огорожа?
— Правда каже рибка.
Тоді українець і каже: — То залий це все бетоном!