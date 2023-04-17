Компаніям, що йдуть з Росії, хочуть обмежити виведення валюти

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За його словами, відомства розробляють спеціальний механізм, який буде «плаваючим», без прив'язки «до конкретної суми».

«Загалом у рамках підходів підкомісії (вона видає дозвіл на вихід нерезидентів з російських активів) ми завжди враховуємо ринкову кон'юнктуру на валютному ринку при прийнятті рішень щодо операцій, у тому числі щодо операцій з частками та акціями», — сказав Чебесков.

Необхідність обмежень виникла через низьку ліквідність іноземної валюти на російському ринку, у результаті великі її купівлі призводять до різкої зміни курсу рубля.

За ослабленням рубля стоїть те, що іноземні компанії продовжують продавати російські активи та виводити кошти з країни, каже головний економіст інвестбанку Сінара Сергій Конигін.

Неформально ліміт на закупівлю валюти на внутрішньому ринку вже діяв, але наразі його вирішили формалізувати.