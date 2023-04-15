Угорщина відкликає своїх представників з російського МІБу

За інформацією порталу vg.hu, на який посилається Reuters, угорський уряд дійшов висновку, що участь в організації більше не є доцільною.

Видання не навело до конкретних імен, проте відомо, що до ради керуючих МІБ входить міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.

Будапешт підтвердив інформацію та висловив невдоволення тиском з боку США, які напередодні ввели санкції проти трьох чиновників МІБ у Будапешті, включаючи двох росіян та одного громадянина Угорщини.

«Ми приймаємо та розуміємо, що у нас різні позиції, але не розуміємо, чому необхідний тиск на інші держави, щоб вони змінили свої позиції, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер на пресконференції. — Угорщина — це держава, тому до неї потрібно ставитися як до держави, а не як до колонії».

Вашингтон зазначив, що Угорщина проігнорувала стурбованість США з приводу «непрозорої кремлівської платформи» — міжнародного банку, штаб-квартира якого у 2019 році була перенесена з Москви до Будапешту.