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15 квітня 2023, 9:55 Читать на русском

Угорщина відкликає своїх представників з російського МІБу

Уряд Угорщини вирішив відкликати своїх представників із підконтрольного Росії Міжнародного інвестиційного банку. Про це пише Finclub із посиланням на Reuters.

Уряд Угорщини вирішив відкликати своїх представників із підконтрольного Росії Міжнародного інвестиційного банку.
Фото: finclub.net

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За інформацією порталу vg.hu, на який посилається Reuters, угорський уряд дійшов висновку, що участь в організації більше не є доцільною.

Видання не навело до конкретних імен, проте відомо, що до ради керуючих МІБ входить міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.

Будапешт підтвердив інформацію та висловив невдоволення тиском з боку США, які напередодні ввели санкції проти трьох чиновників МІБ у Будапешті, включаючи двох росіян та одного громадянина Угорщини.

«Ми приймаємо та розуміємо, що у нас різні позиції, але не розуміємо, чому необхідний тиск на інші держави, щоб вони змінили свої позиції, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер на пресконференції. — Угорщина — це держава, тому до неї потрібно ставитися як до держави, а не як до колонії».

Вашингтон зазначив, що Угорщина проігнорувала стурбованість США з приводу «непрозорої кремлівської платформи» — міжнародного банку, штаб-квартира якого у 2019 році була перенесена з Москви до Будапешту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
15 квітня 2023, 11:39
#
Забзділи угорські рашисти.
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