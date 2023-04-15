Уряд Угорщини вирішив відкликати своїх представників із підконтрольного Росії Міжнародного інвестиційного банку. Про це пише Finclub із посиланням на Reuters.
Угорщина відкликає своїх представників з російського МІБу
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За інформацією порталу vg.hu, на який посилається Reuters, угорський уряд дійшов висновку, що участь в організації більше не є доцільною.
Видання не навело до конкретних імен, проте відомо, що до ради керуючих МІБ входить міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.
Будапешт підтвердив інформацію та висловив невдоволення тиском з боку США, які напередодні ввели санкції проти трьох чиновників МІБ у Будапешті, включаючи двох росіян та одного громадянина Угорщини.
«Ми приймаємо та розуміємо, що у нас різні позиції, але не розуміємо, чому необхідний тиск на інші держави, щоб вони змінили свої позиції, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер на пресконференції. — Угорщина — це держава, тому до неї потрібно ставитися як до держави, а не як до колонії».
Вашингтон зазначив, що Угорщина проігнорувала стурбованість США з приводу «непрозорої кремлівської платформи» — міжнародного банку, штаб-квартира якого у 2019 році була перенесена з Москви до Будапешту.
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