Український некомерційний проєкт єТурнікет допомагає рятувати життя нашим військовим

Це — соціальний проєкт для допомоги військовим від компанії WEBSPARK, ось що про це розповідає засновник та СЕО Євген Катрич: «Багато волонтерів намагаються допомогти нашим військовим: грошима, закупівлею, виробництвом і це авжеж добре, але не завжди така допомога може бути корисною. Турнікет — це не той випадок, де доречно експериментувати, використовувати неперевірене, тому ми вирішили реалізувати ресурс, який допоможе волонтерам та військовим отримати протестовану інформацію щодо якості турнікета, а виробникам — відносно дієвості їх продукту. Неякісний турнікет — гірше за його відсутність, тому що дає хибну надію».

Ще на початку повномасштабного вторгнення, коли турнікетів в цілому було обмаль (а особливо — якісних), ми зіткнулись з проблемою та відчули це на власному досвіді.

Команда єТурнікета проаналізувала всю доступну інформацію в мережі та почала формувати власний рейтинг. З часом виявилось, що відповідних даних недостатньо, а ті, що є — швидко втрачають актуальність.

Важливо розуміти, що неякісний турнікет може не зупинити кровотечу, створити занадто низький тиск, або ж взагалі зламатись. Як результат — людина може втратити кінцівку або навіть стекти кров'ю. Ось що про це сказав лікар-флеболог та судинний хірург Дмитро Андрощук: «Найгірше для медика — це коли він знає, що міг надати допомогу людині, але цей постраждалий вже був мертвим в момент потрапляння до його рук».

У зв'язку з цим ми побачили необхідність розробити платформу, яка б працювала та збирала актуальну дані про турнікети з тестуваннями в реальному часі, щоб мати можливість надавати протестовану інформацію від експертів щодо надійності та якості обраного турнікета.

Користь проєкту:

Проєкт єТурікет не займається тестуванням, а є двосторонньою платформою, яка єднає експертів з виробниками турнікетів, представленими на ринку. Таким чином, єТурнікет висвітлює як позитивні, так і негативні результати тестування з хронологією та критеріями, що відіграє важливу роль та дає можливість перевірки турнікета, який опинився у вас в руках, на справність.

Ми активно залучаємо військових експертів, медиків та виробників, які стануть частиною проєкту й допоможуть дати захисникам найкращий, функціональний та оптимальний за ціною варіант турнікета. Також командою єТурнікет розроблено програму тестування турнікетів українських виробників, за допомогою якої можливо перевірити їх продукцію в «польових» екстремальних умовах та при цьому допомогти захисникам України.

Про компанію WEBSPARK:

Ми — харківська IT-компанія WEBSPARK, яка має 18-річний досвід, що охоплює повний життєвий цикл web та мобільної розробки.

З перших днів «російського миру» ми зайняли чітку позицію, допомагаючи нищити окупантів і боронити Україну, та продовжуємо це робити. Завжди дуже ретельно та відповідально підходимо до кожного процесу як в роботі, так і в типах допомоги.

Тому кожен процес, продукт, гривня збору для нас мають вкрай важливе значення та відповідальність.

Наше кредо — «Допомагати, продовжуючи працювати, тим самим мати змогу допомагати».

Головна цінність компанії — це співробітники.

Під час війни ми займаємося волонтерством, допомагаємо захисникам України, та розробляємо такі сервіси як russianWarship.RIP та єТурнікет. Більше подробиць за посиланням: https://www.webspark.ua/.