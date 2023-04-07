200 гривень — не гроші? — Як почати заощаджувати з мінімальним доходом
Головне за неділю: Міжнародні резерви, втрати України від війни та головне у новому Меморандумі МВФ
Наші тексти, в яких ми розповідаємо про формування інвестиційного портфелю з різними стартовими сумами, викликають жваве обговорення. Але чимало читачів говорять, що не можуть не те, щоб почати інвестувати, а й сформувати фінансову подушку через вкрай низький дохід. «Мінфін» вирішив розібратись, чи можна відкладати гроші і в такій ситуації.
На першому розміщенні 3-місячні депосертифікати НБУ купили 45 банків на 51,1 млрд грн
Сьогодні, 7 квітня, в ході першого аукціону Національний банк продав 45 банкам своїх 3-місячних депозитних сертифікатів на загальну суму 51,1 млрд грн, повідомили «Мінфіну» в НБУ.
S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з «CCC+» до «CCC» з негативними прогнозами.
Чи справедливий курс гривні. Інфляція в Україні 2023. Підвищення тарифів. Логістика під час війни (відео)
У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про те, як змінилася логістика під час війни, інфляцію та ріст цін в Україні 2023 році, підвищення тарифів та чому зараз такий курс гривні.
Ослаблення валютного контролю та гнучкий курс: головне у новому Меморандумі МВФ
Наприкінці березня Україна підписала з МВФ нову кредитну програму, розраховану на 4 роки та $15,6 млрд. Цього тижня наша країна отримала перші $2,7 млрд із цієї суми і Міністерство фінансів опублікувало текст нового Меморандуму. «Мінфін» проаналізував цей документ та виділив ключові моменти.
Міжнародні резерви України зросли до $31,9 мільярда. НБУ назвав головні чинники росту
Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року).
Конвертаційні депозити більше нецікаві: що може зробити НБУ
Банки активно змінюють депозитні пропозиції. Найпомітніші зрушення відбуваються зараз у сегменті конвертаційних депозитів. Що змінюється і яку прибутковість зараз пропонують за вкладеннями приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповість «Мінфін».
В НБУ оцінили втрати України від війни з Росією
Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже в $140 мільярдів. Про це заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
У Києві завершується опалювальний сезон — Кличко
В цю суботу, 8 квітня, в Києві завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.
Рейтинг мільярдерів від Forbes: скільки українців потрапило
П'ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes.
Україна отримала 2,7 мільярда від МВФ
3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда
Міністерство оборони США оголосили додатковий пакет військової допомоги для України на $2,6 мільярда.
Коментарі - 2
А сегодня уже воскресенье? Или год перевели? В Польше 7 апреля пятница…