Україна отримала 2,7 мільярда від МВФ

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Транш від МВФ

Кошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України, що в загальному розмірі складає $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

«Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

В п’ятницю, 31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України з фінансуванням в розмірі $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Програма включає два етапи:

На першому етапі, що запланований на 2023−24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.