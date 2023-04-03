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3 квітня 2023, 19:19 Читать на русском

Україна отримала 2,7 мільярда від МВФ

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиТранш від МВФКошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України, що в загальному розмірі складає $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Транш від МВФ

Кошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України, що в загальному розмірі складає $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

«Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

В п’ятницю, 31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України з фінансуванням в розмірі $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Програма включає два етапи:

На першому етапі, що запланований на 2023−24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
Doober
Doober
3 квітня 2023, 19:47
#
Гривна еще больше укрепится. Хорошо
+
0
w33
w33
3 квітня 2023, 20:15
#
Так, повертаємось до курсу 28 і нижче
+
+15
SZlats
SZlats
3 квітня 2023, 21:23
#
Не будет укрепления гривны пока идет залив денег и подготовка к наступлению да и не выгодно это в данный момент власти
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 квітня 2023, 20:36
#
Коломойский просто обязан выгнать всех мажоров из своего буковеля и бесплатно разместить всех раненных захысныкив на курорте. https://24tv.ua/ru/skandal-s-voennym-v-bukovele-kak-otreagirovali-ukraincy-24-kanal_n2287446/amp
+
+15
bonv
bonv
3 квітня 2023, 21:48
#
Валюти більше ніж гривні:))
+
0
Strangers
Strangers
3 квітня 2023, 22:08
#
Как говорили раньтшэ фунтики
Загон алений идет медлинна и асторожно
Проснешься утром, а трава выше колена
+
0
Qwertroma
Qwertroma
3 квітня 2023, 22:14
#
Невже тут немає реальних фінансистів … які б могли твердо сказати що цих копійок не достатьо для фінансування цілої КРАЇНИ ???
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