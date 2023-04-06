Чи справедливий курс гривні. Інфляція в Україні 2023. Підвищення тарифів. Логістика під час війни (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про те, як змінилася логістика під час війни, інфляцію та ріст цін в Україні 2023 році, підвищення тарифів та чому зараз такий курс гривні.