У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про те, як змінилася логістика під час війни, інфляцію та ріст цін в Україні 2023 році, підвищення тарифів та чому зараз такий курс гривні.
Чи справедливий курс гривні. Інфляція в Україні 2023. Підвищення тарифів. Логістика під час війни (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Мрії кабанчиків про 50 — це лише мрії і казочки для тих, хто хоче морально себе втішити після купівлі долару по 40+. Ну і змотивувати оленів бігти купувати валюту і піднімати курс, щоб самим вийти хоча б в нуль після купівлі долару.
А якби олені з самого початку не гребли валюту, курс зараз був би не вище 30.