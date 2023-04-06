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6 квітня 2023, 17:02 Читать на русском

Чи справедливий курс гривні. Інфляція в Україні 2023. Підвищення тарифів. Логістика під час війни (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про те, як змінилася логістика під час війни, інфляцію та ріст цін в Україні 2023 році, підвищення тарифів та чому зараз такий курс гривні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Alex2006
Alex2006
6 квітня 2023, 17:42
#
Звісно ні, долар наразі суттєво переоцінений.
+
0
Kaleso
Kaleso
6 квітня 2023, 18:09
#
В яку сторону? Бо курс 37 далеко за малий на реалії сьогодення і коли відпустять курс і він стане риночний буде за 50 точно
+
0
Alex2006
Alex2006
6 квітня 2023, 18:18
#
Долар переоцінений — тут сторона ж зрозуміла. Враховуючи величезний навіс притриманої експортної виручки, наразі курс мав би бути 33−34, якби експортери її не притримували. Ну, а після перемоги само собою впадемо нижче 33, а потім і нижче 29, як я прогнозував: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
Мрії кабанчиків про 50 — це лише мрії і казочки для тих, хто хоче морально себе втішити після купівлі долару по 40+. Ну і змотивувати оленів бігти купувати валюту і піднімати курс, щоб самим вийти хоча б в нуль після купівлі долару.
А якби олені з самого початку не гребли валюту, курс зараз був би не вище 30.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 18:17
#
Курс будет 26−28,фантиками завалены склады,валюта буквально гниёт. Вся проблема в олигархах,которым сильная гривна никуда не упиралась.
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