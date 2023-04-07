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7 квітня 2023, 13:06 Читать на русском

S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з «CCC+» до «CCC» з негативними прогнозами. Про це повідомляє пресслужба S&P.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з «CCC+» до «CCC» з негативними прогнозами.
Фото: finclub.net

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Рейтинг CCC означає, що емітент зазнає труднощів із виплатами за борговими зобов'язаннями та його можливості залежать від сприятливих економічних умов.

«Рейтингова дія відбулася слідом за офіційною заявою України про те, що вона реструктуризує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, у рамках нещодавно погодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму $15,6 млрд із МВФ», — пояснило агентство.

Негативний прогноз за довгостроковим рейтингом в іноземній валюті відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду щодо його реструктуризації.

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Водночас агентство підтвердило рейтинги України в національній валюті на рівні «CCC+/C» і «uaBB» за національною шкалою, оскільки державний борг у гривні не входить до плану реструктуризації. Прогноз за рейтингом у національній валюті стабільний.

В S&P зазначили, що агентство може ще знизити рейтинги протягом наступних 12 місяців, якщо вважатиме майже напевно, що комерційні боргові зобов'язання буде включено до реструктуризації державного боргу.

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Крім того, агентство може підвищити рейтинг, якщо комерційний борг буде виключено із запропонованої реструктуризації, наприклад, завдяки значному покращенню економічних результатів та позитивній оцінці стійкості боргу МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Sergio1963
Sergio1963
7 квітня 2023, 16:49
#
То ви ще борг Омерики не бачили!
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0
44200982
44200982
7 квітня 2023, 17:02
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Нікого не цікавить борг країни в її національній валюті. Україна може надрукувати гривню щоб погасити борги. США можуть надрукувати долари.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 квітня 2023, 17:37
#
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