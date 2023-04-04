США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда

Міністерство оборони США оголосили додатковий пакет військової допомоги для України на $2,6 мільярда. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони», — йдеться у повідомленні.

Що увійшло до пакету