Міністерство оборони США оголосили додатковий пакет військової допомоги для України на $2,6 мільярда. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони», — йдеться у повідомленні.
Що увійшло до пакету
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1