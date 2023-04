Саудівська компанія Savvy Games купує розробника ігор Scopely з офісом в Україні за $4,9 мільярда

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Тільки п’ять угод в історії геймдева коштували більше $4,9 млрд:

$6 млрд за King,

$8,1 млрд за ZeniMax,

$8,6 млрд за Supercell,

$12 млрд за Zynga,

$68,7 млрд за Activision Blizzard, яка все ще не закрита.

Втім, угоду по Scopely теж ще має підтвердити регулятор.

Придбанню Scopely передували дві угоди Savvy Games: поглинання кіберспортивної організації ESL Turtle Entertainment за $1 млрд і кібеспортивної платформи FaceIT за $500 млн.

Компанія Scopely

Scopely, на чолі з двома ко-CEO Волтером Драйвером і Хав'єром Ферейрою, заснована у 2011 році, і до угоди зібрала майже $1 млрд інвестицій. Найбільше компанія відома своїми мобільними брендами Wheel of Fortune, The Walking Dead: Road to Survival, Yahtzee та Star Trek: Fleet Command.

Найбільш цікаві з 8 поглинань Scopely: FoxNext Games у «Діснея» у 2020 році і GSN Games за приблизно $1 млрд у GSN (Game Show Network) у 2021 році.

Половина угоди з GSN була оплачена акціями Scopely, так що від продажу саудитам GSN мав отримати додаткову вигоду. GSN є розважальним бізнесом, що належить техногіганту Sony. І саме через GSN в Scopely з’явився український офіс.

Київський офіс GSN виник на базі купленої в середині десятих років запорізької студії Idle Games, яка ще раніше купила свого підрядника — також запорізьку аутсорс-компанію Trafford.

За даними видання, український офіс компанії налічує до 50 спеціалістів. Як повідомляють в компанії, після продажу Scopely збереже операційну автономію.

Залежність від нафти

На відміну від багатьох ресурсних країн, Саудівська Аравія планує зменшити залежність власної економіки від нафти.

За даними Blommberg, країна збирається стати одним з найбільших ігрових та кіберспортивних хабів, вклавши $38 млрд, і очікує, що до 2030 року це дозволить індустрії приносити 1% ВВП. І вже є перші інвестиції.