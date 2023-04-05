Названі банки, в яких українці тримають найбільше грошей

Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд грн коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу — 588,9 млрд грн). Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 334,7 млрд грн. Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє РБК-Україна.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 169,4 млрд грн.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 51,5 млрд грн. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк — 43,7 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що з моменту старту держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 78,7 млрд грн.