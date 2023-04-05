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5 квітня 2023, 14:52 Читать на русском

Названі банки, в яких українці тримають найбільше грошей

Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд грн коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу — 588,9 млрд грн). Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 334,7 млрд грн. Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє РБК-Україна.

Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд грн коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу — 588,9 млрд грн).
Фото: brovary.net.ua

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За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 169,4 млрд грн.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 51,5 млрд грн. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк — 43,7 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що з моменту старту держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 78,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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mlp711141
mlp711141
5 квітня 2023, 16:29
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Заказная статья, точно реклама «понятно какого» банка…
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0
Сергей Невгод
Сергей Невгод
5 квітня 2023, 16:34
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И какого же?
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0
mlp711141
mlp711141
5 квітня 2023, 17:14
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А ты в таблицу посмотри. Их название мне очень противно.
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0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
5 квітня 2023, 16:43
#
Да вроде как правильно; но Приватбанк на моменте предлагает перезаключать договора с банками (с опцией что он готов проводить платежи в рос.рублях, белорусских тоже). Днепр, у вас всё нормально с головой?
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