Банки видали пільгових кредитів на понад 96 мільярдів — Мінфін

З моменту старту держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 78,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах цієї програми видано 100 пільгових кредитів на загальну суму 514,5 млн грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 25 кредитних договорів на суму 91,4 млн гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 24 099 кредитних договорів на загальну суму

96,47 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 18 317 кредитних договорів на суму 52,09 млрд грн), з яких:

0,93 млрд грн — на інвестиційні цілі;

7,37 млрд грн — як антикризові кредити;

4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

26,66 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

56,81 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.