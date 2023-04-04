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4 квітня 2023, 12:17 Читать на русском

Дефіцит бюджету зріс до 220,3 мільярда

У березні до загального фонду державного бюджету надійшло 152,2 млрд грн, тоді як видатки становили 225,2 млрд грн. Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

У березні до загального фонду державного бюджету надійшло 152,2 млрд грн, тоді як видатки становили 225,2 млрд грн.

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Як змінилися доходи

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів — 29,3 млрд грн;
  • податку на прибуток підприємств — 26,2 млрд грн;
  • податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 13,3 млрд грн;
  • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 10,0 млрд грн (зібрано 24,4 млрд, відшкодовано — 14,4 млрд грн);
  • акцизного податку — 9,8 млрд грн;
  • рентної плати за користування надрами — 7,7 млрд грн;
  • ввізного та вивізного мита — 2,7 млрд гривень.

Крім того, за березень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 45,8 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у березні 2023 року становили 36,2 млрд гривень.

Касові видатки державного бюджету становили 747,4 млрд грн, у тому числі загального фонду — 635,5 млрд грн, або 88,7% від розпису звітного періоду.

За перші три місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 220,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 244,7 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-березень 2023 року дефіциту у сумі 467,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — березень 2023 року становили 403,5 млрд грн, або 83,7 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 137,7 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 32,1 млрд грн (785,1 млн дол. США та 86,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 42,2 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 265,9 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — березень 2023 року склали 96,7 млрд грн (88,6 % плану), платежі з обслуговування — 24,2 млрд грн (88,2 % плану).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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