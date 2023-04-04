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4 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Як вберегтись від підробок: три поради клієнтам Смарт Каси

Незважаючи на війну, кількість користувачів РРО Смарт Каса зросла. Ми дякуємо українським підприємцям за довіру, але разом із тим попереджаємо ― будьте уважними, адже, на жаль, зростає й число підробок. Чим загрожує придбання несправжньої Смарт Каси, як переконатися, що ви купуєте оригінальний пристрій та не попастися на гачок шахраїв, читайте у цій статті.

Український бізнес не зупинила навіть війна. Ми пишаємося нашими мужніми та незламними підприємцями, які тримають економічний фронт на своїх плечах. Це дуже важливо. Що успішніший український бізнес, хай би яким маленьким він не був, ― то більше податків та більше донатів на ЗСУ.

Проте є один негативний момент, який нас засмучує. Почастішали звернення користувачів через підробки. Наприклад, купив підприємець Смарт Касу, встановив її, ніби все працює. Але несподівано в процесі роботи виникає проблема із реєстрацією розрахункових операцій чи стається збій в роботі апарата. Він звертається до нас як до виробників, ми перевіряємо за номером апарата й бачимо, що пристрій не наш, ПЗ — не наше. Розбираємося. Виявляється, що це зовсім не Смарт Каса… Запитуємо, де придбали? Постраждалий підприємець відповідає, що в інтернеті… Він чув про Смарт Касу, читав хороші відгуки про цей РРО, от і шукав її в інтернеті, але не знав про підробки.

Навіщо крадуть назву Смарт Каса/Smart Каса

Коли ми задумали Смарт Касу — ретельно працювали над кожною деталлю. Кожен учасник великої команди розробників знав плюси й мінуси касового обладнання та програмного забезпечення, яке вже є на ринку. Отже, всі нюанси, які можуть спричинити збої в роботі, були продумані. Нам вдалося мінімізувати ризики втрати даних. Ми зробили все, аби наші пристрої не ламалися, а перебої в роботі усувалися дистанційно за хвилини. У нас бездоганна сервісна підтримка. Тому довіра до обладнання під назвою Смарт Каса росте, а продажі — збільшуються.

Звичайно, це породжує заздрість конкурентів. На жаль, замість того, щоб створювати власний продукт із гідними характеристиками, вони просто беруть ім'я Смарт Каса та продають під ним свої пристрої. Після продажу свого неякісного обладнання вони не можуть забезпечити йому технічну підтримку. І найгірше в таких історіях те, що страждає ні в чому не винний клієнт.

Ми ― за чесну конкуренцію. Але використання назви нашого продукту Смарт Каса для інших пристроїв, до яких ми не маємо жодного стосунку, — це не конкуренція, це ― шахрайство.

На краденому не заробите

Звертаємося до ділків, які вирішили, що в Україні можна успішно продавати під чужим ім'ям. Використання чужого торговельного знака — це обман споживача. Обманом продати можна, але скільки разів? Один? Два? Такий принцип працює в шахраїв, які обдурили — і зникли. У бізнесі це шлях до провалу. Як говориться, обманом далеко зайдеш, та назад не повернешся. Неможливо досягнути процвітання компанії, прикриваючись чужим торговельним знаком. Подумайте про свою репутацію. Позитивний імідж формується роками, а для негативного достатньо одного вчинку. Якщо сподіваєтеся, що ніхто не дізнайтеся, то помиляєтеся. У часи соцмереж і пошукових систем ви нічого не приховаєте.

Смарт Каса — зареєстрований торговельний знак

У нашого бізнесу є місія, є цінності та стратегія. Тому ми створили високоякісний продукт і зареєстрували торговельний знак Смарт Каса/Smart Каса, адже за назвою стоять якість та відповідальність перед клієнтами і наше добре ім'я.

Ми попереджаємо недоброчесних конкурентів, що використання нашого торговельного знака з метою продажу інших пристроїв — це не лише поганий тон, це ще й злочин, що карається законом. Тож мовчати, коли паплюжать наше добре ім'я, ми не будемо. Спочатку попереджаємо про порушення прав, але якщо конкурент ігнорує попередження та вперто відмовляється працювати за правилами чесного бізнесу ― тоді справу розглядатиме суд. Кожному, хто вважає, що можна безкарно наживатися, користуючись чужим ім'ям, радимо засвоїти народну мудрість — який клубочок не великий, а кінець йому буде.

Як уберегтися від підробок: 3 поради клієнтам

Нам болить, коли через недобросовісних ділків страждають потенційні клієнти. Даємо три поради, як не попастися на гачок шахраїв.

  1. Плануючи придбати Смарт Касу, скористайтеся системою зворотного зв’язку на нашому сайті. Просто натисніть на зображення телефонної слухавки, яке з’являється на сторінці сайту, введіть свій номер, і вам зателефонують наші консультанти.
  2. Якщо ми маємо партнерів у вашому регіоні ― обов’язково зв’яжемо вас. Ціна буде однаковою, незалежно від того, купуєте ви у нас, чи в наших представників.
  3. І запам’ятайте, аналогів Смарт Каси не існує. Тож якщо вам говорять, що продають ту саму Смарт Касу, тільки дешевше — це неправда.

Щойно ви задумалися про пРРО — зв’язуйтеся з нашими консультантами. Вони детально розберуть вашу ситуацію та порадять найкращий варіант.

Джерело: Мінфін
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