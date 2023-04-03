В Україні тестують укладання європейських документів через «Дія.Підпис»

В Україні почався бета-тест цифрового підпису європейських документів — «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Цифровий безвіз

«Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. А отже, країни Євросоюзу зможуть перевірити накладений підпис і впевнитися, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту», — написав він.

Як взяти участь

Щоб взяти участь у тестуванні, необхідно оновити «Дію» до останньої версії.

Застосунок автоматично створює два варіанти підпису. За українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA). Процес не змінився.

Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо.

Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу «Вчасно». Проте надалі сервіс розширятиметься.

«Взаємне визнання електронних підписів з ЄС — дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху. Працюємо далі», — підсумував міністр.