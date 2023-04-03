Економіст Рубіні попередив про початок криптоапокаліпсиса

Американський економіст Нуріель Рубіні, який передбачив глобальну фінансову кризу 2008 року, опублікував твіт , у якому попередив про криптоапокаліпсис, що насувається.

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Прогноз Рубіні

Він вважає, що на цифрові активи чекає розплата, оскільки регуляторний тиск на галузь посилюватиметься.

Finally the SEC will have the findomg to go after all the other crypto — and other — crooks. The crypto apocalypse is coming! 🤑🤮💩💩🤮🤑🔥💥☄️ https://t.co/samEas2HAy — Nouriel Roubini (@Nouriel) March 30, 2023

У своїх прогнозах Рубіні посилається на заяви голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера, який запросив додаткове фінансування в розмірі $2,4 млрд для боротьби з неправомірними діями в криптогалузі.

«Нарешті SEC отримає фінансування, щоб переслідувати крипто- і всіх інших шахраїв. Криптоапокаліпсис наближається!», — написав Рубіні.

Також економіст передрік крах криптобірж унаслідок банкрутства американських банків, які працювали з криптовалютами.

«Вимирання попереду», — заявив тоді Рубіні.

А 2021 року економіст заявляв, що біткоїн не зможе стати справжньою валютою, тоді як держави масово перейдуть на використання національних цифрових валют.