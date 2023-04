Економіст Рубіні попередив про початок криптоапокаліпсиса

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він вважає, що на цифрові активи чекає розплата, оскільки регуляторний тиск на галузь посилюватиметься.

Finally the SEC will have the findomg to go after all the other crypto — and other — crooks. The crypto apocalypse is coming! 🤑🤮💩💩🤮🤑🔥💥☄️ https://t.co/samEas2HAy