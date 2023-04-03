5 помилок трейдерів-початківців, яких потрібно уникати

Форекс — найбільший та найліквідніший ринок у світі зі щоденним оборотом у трильйони доларів. На ньому можливо й треба заробляти. Завдяки інтернету є технічна можливість торгівлі не виходячи з дому. Однак через недосвідченість трейдери-початківці роблять помилки, втрачають гроші та інтерес до цього бізнесу. Хоча, дотримуючись певних правил на цьому ринку, можна отримувати додатковий дохід, який у перспективі може стати основним.

Разом з фінансовою компанією RoboForex ми розповімо про 5 ключових помилок трейдерів-початківців та пояснимо, чому їх потрібно уникати.



Помилка № 1. Відсутність самодисципліни

Трейдер не має начальника або контролера. За дотриманням правил та обмежень він змушений стежити самостійно. Це вимагає від новачка високого рівня організованості та дисципліни. Не секрет, що багато людей виконують свої службові обов'язки часто під загрозою штрафів чи звільнення. У випадку трейдингу покарати може лише ринок. Це розслаблює новачків, присипляючи їхню увагу.



Успішний трейдер неухильно та добровільно дотримується всіх нормативів управління капіталом та правил торгової системи. Без нагадування робить домашню роботу та дуже обмежений у відпочинку. Подібний настрій дозволяє налаштувати свої думки та емоції на діловий лад. Вкрай корисно сприймати трейдинг як бізнес та не будувати «повітряних замків». Будь-який бізнесмен працює на порядок старанніше найманого співробітника. Трейдер не є винятком.



«Психологія трейдингу — це один із найважливіших розділів при освоєнні ефективних торгових навичок.Треба бути емоційно готовим до втрат і сприймати цю діяльність як бізнес, у якому збитки є неминучими. Необхідно виховувати у собі самодисципліну, насамперед — у питаннях дотримання суворих правил ризик-менеджменту. Багатьох втрат можна уникнути, просто дотримуючись власних установок та обмежень», — каже аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Помилка № 2. Небажання вчитися

Трейдинг — це важка робота, яка потребує зусиль, знань та навичок. Навчитися цьому за наявності бажання може кожен залежно від індивідуальних здібностей. Матеріалів у вільному доступі сьогодні достатньо. Початкове навчання краще проходити безкоштовно. Знайти різні курси можна на освітніх платформах Courséra, Udemy тощо. Потім корисно ознайомитися з літературою, на яких побудовані ці курси. Як правило, автори подібного контенту розміщують список джерел. Це дозволить опанувати необхідні теоретичні навички, які потім можна застосовувати на практиці й дізнатися, які найкраще підходять кожній людині індивідуально. Якби існувала універсальна торгова система чи індикатор, то все було б набагато простіше. Вивчення теорії можна поєднувати з торгівлею на демо-рахунку або реальному з мінімальними ризиками. Для останнього добре підійдуть так звані центові рахунки. Тут новачки можуть за умов максимально наближених до реальних відчути психологічні моменти.

«Трейдинг — це ремесло, якому може навчитися кожен. Але неможливо сісти за кермо автомобіля без мінімальних теоретичних знань.Не варто покладатися на інтуїцію — зараз в інтернеті безліч навчальних матеріалів, але можна без особливих зусиль опанувати „азами“ хоча б одним із методів визначення тренду», — констатує Гойлов.

Помилка № 3. Порушення правил ризик- та мані-менеджменту

У вивченні теоретичних аспектів трейдингу особливу увагу необхідно приділити методам управління капіталу чи ризик-менеджменту. Це перелік правил, які встановлюють обмеження допустимих збитків та очікуваного прибутку. Вони можуть бути консервативними (припускає мінімальний збиток та прибуток), помірними та агресивними (ризик та прибуток максимальні). Основний принцип управління капіталом — потенційний прибуток має перевищувати передбачуваний ризик бажано в 3 та більше разів. Якщо ж передбачуваний збиток більше очікуваного профіту — така угода втрачає будь-який сенс на етапі планування.

Вкрай обережно потрібно використовувати кредитне плече — інструмент підвищення потенційного прибутку з допомогою позикових коштів. Проте пропорційно зростають й можливі втрати. Початківцям вкрай не рекомендується зловживати цим інструментом у перший рік торгівлі. Головна причина втрат новачків — це вибір агресивних методів управління капіталів чи зовсім відсутності такого. Якщо не порушувати правила ризик-менеджменту, то втратити всі кошти практично неможливо. Всі історії про руйнування трейдерів за одну угоду є наслідком високого ризику та максимального кредитного плеча.

У цьому дуже показова історія банкрутства англійського банку «Barings». Трейдер Нік Лісон у спробах відіграти збиток у 20 тис. фунтів стерлінгів збільшив його до 800 млн. Це й стало причиною банкрутства банку з більш ніж 200-річною історією. Причина в елементарному недотриманні правил ризик-менеджменту та недбалості контролюючих органів.

«Трейдинг можна назвати особливим бізнесом, для якого необхідний певний початковий капітал. Найчастіше умови угоди не дозволяють трейдеру „закладати“ на неї понад 3−5% наявного депозиту. У таких ситуаціях без достатнього обсягу коштів краще взагалі не приступати до торгівлі. Паралельно з вивченням торговельних тактик також необхідно приділяти не меншу увагу методам управління капіталом», — радить аналітик RoboForex.

Помилка № 4. Торгові стратегії з підвищеним ризиком

Торгова стратегія — це деталізоване зведення правил, як чек-лист відповідно до якого трейдер відкриває угоду чи утримується від неї. Як і методи управління капіталом вони також бувають консервативними, помірними та агресивними. Окрім відповідного методу управління капіталом вони відрізняються ще й частотою відкриття угод. Чим рідше трейдер заглядає в торговий термінал і менше його ризики — тим консервативніша торгова система.

В інтернеті величезна кількість реклами усіляких торгових тактик щодо «розгону депозиту». В їх основі агресивні торгові системи, які передбачають роботу на мінімальних часових відрізках та максимальний потенційний прибуток. Однак це найбільш складний вид трейдингу, який важко освоїти новачкам. Навіть досвідчені учасники ринку через психологічні особливості не готові застосовувати подібні стратегії на практиці. Невірний вибір у цьому питанні обертається найчастіше суттєвими збитками чи повною втратою коштів.

«Отримавши мінімальні знання про трейдинг, новачки в гонитві за „легкими“ грошима починають застосовувати „агресивні“ тактики: торгівлю проти тренду, скальпінг або інтрадей-торгівлю. Але насправді це найскладніші та найризикованіші стратегії. Новачку краще вибирати найбільш консервативні методи та „класичні“ стилі управління капіталом. Набагато безпечніше використовувати середньострокову торгівлю або свінг-трейдинг», — пояснює Гойлов.



Помилка № 5. Ігнорування фундаментального аналізу

Для аналізу ринків та прогнозування майбутнього тренду руху активів використовується фундаментальний та технічний аналіз. Перший являє собою сукупність макроекономічних показників, що сумарно можуть дати уявлення про глобальний стан справ. Другий заснований на аналізі поведінки ціни, пошуку закономірностей та безпосередньої точки входу до угоди.



Більшість новачків вважають, що фундаментальний аналіз — це інтерпретація розрізнених новин. У цьому полягає ключова помилка. Лише з сукупності макроекономічних показників можна зробити глобальний висновок про стан справ економіки та привабливості валюти. Наприклад, зниження ВВП за підсумками кварталу саме по собі не дає всієї картини. Важливо порівняти це з минулими періодами та очікуваннями ринку. Для цього необхідно осягати основи економічної теорії. Початківцям це може здатися складним. Проте вивчати фундаментальний аналіз необхідно для розуміння глобальних трендів.



Технічний аналіз добре підходить для короткострокового прогнозування. Початківцям він здається простішим, бо не потребує додаткових знань та підготовки. На його освоєння йде значно менше часу, ніж на вивчення основ макроекономіки. Шляхом вивчення закономірностей поведінки ціни, визначення позицій великих покупців та продавців вхід до угоди виходить точнішим. Таким чином, дізнавшись про глобальний тренд завдяки фундаментальному аналізу, за допомогою технічного можна знайти найкращу точку входу з мінімальним ризиком. Лише у такій синергії можливий успішний трейдинг.



«Існує контрпродуктивна суперечка між прихильниками технічного та фундаментального видів аналізу. Перший — у вивченні для новачків без економічної освіти простіше. Однак повністю ігнорувати фундаментальний аналіз також не можна. У першу чергу має сенс враховувати у своїй торгівлі показники економічного календаря, а також на рівні ключових понять та термінів вивчити основи макроекономіки», — резюмує Гойлов.



У процесі торгівлі помилки робить хто завгодно. Але тільки грамотний трейдер опрацьовує спірні ситуації, усвідомлює причини їх виникнення та отримує відповідні уроки. Що, у свою чергу, допомагає йому рухатися далі у своєму професійному розвитку. Уникаючи згаданих вище помилок, трейдер значно підвищить свої шанси успіху.