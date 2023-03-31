Головне за неділю: Діяльність Raiffeisen Bank у РФ, ціни на пальне і прогноз курсу долара та ВВП

Amazon.com готується вступити у конкурентну боротьбу зі SpaceX Ілона Маска, запропонувавши широкосмуговий доступ до Інтернету у всьому світі. У першій половині 2024 року найбільша платформа електронної комерції планує запустити в космос свої перші інтернет-супутники, а після цього провести перші комерційні випробування. Чи знайдеться на цьому ринку місце для ще одного гравця і як новий напрям вплине на акції Amazon, розбирався «Мінфін».

НБУ прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності у РФ

Національний банк України відзначає позитивні сигнали в заяві групи Raiffeisen Bank International (RBI), оголошеній за результатами загальних зборів 30 березня.

Чому ціни на пальне знову зростуть: коли і на скільки

З 1 липня 2023 року планується повернути довоєнне оподаткування пального. Це стосується не тільки ПДВ, який зросте з 7 до 20%, а й акцизів. Як це вплине на ціни на АЗС, розповів Сергій Куюн, керівник «Консалтингової групи А-95».

Як змінилося інвестування у нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про таке: Як заробітчани впливали на Україну до війни та впливають зараз? Прогноз курсу долара та євро на період з 30 березня до 5 квітня 2023 року.

На порятунок банків уже направили понад $400 млрд: чи зробить це долар слабшим

На порятунок фінустанов та підтримку їхніх вкладників Федрезерв вже спрямував колосальну суму, а ЗМІ зарясніли заголовками про те, що Штати знову масово друкують долари. Що відбувається насправді, розповість «Мінфін».

6% річних у валюті: чи варто зараз вкладати в українську землю

Попри війну, експерти називають 2023 унікальним, з погляду інвестицій у землю. Як інвестувати в цей актив, щоб отримати найбільший прибуток і мінімізувати ризики, розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.

Хто володіє компаніями на ринку азартних ігор і який у них прибуток — дослідження YouControl

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, санкції проти фізичних та юридичних осіб та скасування податкових пільг змінили економічну ситуацію та вплинули на гральний бізнес в Україні. Аналітики R&D центру YouControl провели дослідження та виявили, хто володіє компаніями на ринку азартних ігор, який у них прибуток і скільки легальних бізнесів у цій сфері.

Приват підвищив ставки на довгі депозити

Банки починають реагувати на нові правила роботи із коштами клієнтів, запроваджені НБУ. Знову почали переглядати свої депозитні пропозиції великі фінустанови. Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіну».

На сайті Пенсійного фонду можна придбати страховий стаж. Як це зробити

Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або збільшувати її розмір.

Бюджет $20−50 тис: яку квартиру можна купити у Києві за такі гроші

Великий розпродаж на столичному ринку нерухомості закінчився: кількість пропозицій житла суттєво скоротилася. Одразу відреагували й ціни, які знайшли певну точку рівноваги. Чому власники пригальмували із продажем своїх квартир і яка сума реально має бути на руках, щоб стати власником столичної нерухомості, з'ясовував «Мінфін».

Навіщо держава «колекціонує» банки і що з ними зробить після війни

Частка держави у банківській системі України зростатиме. Про це тиждень тому заявив Національний банк, коли коментував пропозицію щодо продажу Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) польським інвесторам. Ринку чітко дали зрозуміти, що нових приватних акціонерів Сенс Банк не матиме, структура буде націоналізована. Для чого регулятор пропрацював відповідний законопроект та передав його до Верховної Ради.

Курс долара 40,2 грн/$, а зростання ВВП — 2%. Прогноз ICU

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цього року очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню ситуації у сфері безпеки та логістики, йдеться у макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

Фальшиві гроші: які гривневі купюри підроблюють найчастіше