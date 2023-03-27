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27 березня 2023, 10:52 Читать на русском

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на пів мільярда доларів

Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований держборг України становив 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, пише РБК-Україна.

Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований держборг України становив 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд.
Фото: depositphotos

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Як змінився держборг

Протягом лютого 2023 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $0,59 млрд.

Відзначимо, у лютому Україна не отримувала значних кредитів. Дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів.

За даними НБУ, на валютні рахунки уряду за лютий надійшло $2,4 млрд.

З цієї суми $2,1 млрд отримано від Світового банку, зокрема $1,2 млрд — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); $330 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Джерело: Мінфін
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