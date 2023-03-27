Держборг України за місяць скоротився більш ніж на пів мільярда доларів

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Як змінився держборг

Протягом лютого 2023 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $0,59 млрд.

Відзначимо, у лютому Україна не отримувала значних кредитів. Дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів.