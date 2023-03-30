Шановні користувачі порталу, запрошуємо вас до дискусії на вашу найулюбленішу тему «Інвестиції в нерухомість» на нашому YouTube каналі. Але спершу обов'язково подивіться відео від нашого експерта Олексія Козирева. Чекаємо на ваші думки по таким пунктам:
Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют (відео)
- чи змінилась стратегія інвестування в нерухомість після року війни в Україні?
- що обрати: первинку чи вторинку?
- квартира чи будинок?
- який регіон України?
- можливо краще притримати кошти?
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618941-glava_dneprovskogo_oblsoveta_nikolaj_lukashuk_vydelil20_mln_grn_na_reklamu_chastnyh_kompanij