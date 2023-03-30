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30 березня 2023, 15:28 Читать на русском

Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют (відео)

Шановні користувачі порталу, запрошуємо вас до дискусії на вашу найулюбленішу тему «Інвестиції в нерухомість» на нашому YouTube каналі. Але спершу обов'язково подивіться відео від нашого експерта Олексія Козирева. Чекаємо на ваші думки по таким пунктам:

  • чи змінилась стратегія інвестування в нерухомість після року війни в Україні?
  • що обрати: первинку чи вторинку?
  • квартира чи будинок?
  • який регіон України?
  • можливо краще притримати кошти?

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
bonv
bonv
30 березня 2023, 15:35
#
І знову тема нерухомості:)) Сезон розпочався…
+
+28
bonv
bonv
30 березня 2023, 15:36
#
Это раньше было — вырыть другому яму, а теперь — это называется продать жилье на стадии котлована…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 березня 2023, 15:59
#
:-)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
30 березня 2023, 17:01
#
20 лямов из бюджета на рекламу частного бизнеса криминального авторитета.
https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618941-glava_dneprovskogo_oblsoveta_nikolaj_lukashuk_vydelil20_mln_grn_na_reklamu_chastnyh_kompanij
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 17:27
#
Демонстрація проблеми з москалями на сайті Мінфіну
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 17:43
#
Тут пруф https://tempclip.com/HjFlQUspjrYDcXC/watch
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