Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют (відео)

Шановні користувачі порталу, запрошуємо вас до дискусії на вашу найулюбленішу тему «Інвестиції в нерухомість» на нашому YouTube каналі. Але спершу обов'язково подивіться відео від нашого експерта Олексія Козирева. Чекаємо на ваші думки по таким пунктам: