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27 березня 2023, 14:57 Читать на русском

Фальшиві гроші: які гривневі купюри підроблюють найчастіше

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот).

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Які банкноти підробляли найчастіше

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) таких номіналів:

  • 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
  • 200 грн (45% та 26% відповідно);
  • 100 грн (8% та 2% відповідно).

На 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

Підробленні банкноти іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

  • долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
  • євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);
  • 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
bonv
bonv
27 березня 2023, 15:00
#
Найбільш ходові:))) Як 100 баксів.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 березня 2023, 15:46
#
Всегда берите зеленью, гарантия 100% ❗️СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою» на Одещині ▪️Учасники оборудки у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової угоди». ▪️За хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

+
+27
yarg
yarg
27 березня 2023, 16:38
#
Да , ваши как всегда попались :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 березня 2023, 15:58
#
Почему АМКУ не нахлобучит дтэк терориста ахметова за тарифы,которые он повышает в два раза во время войны?
+
0
bonv
bonv
27 березня 2023, 16:03
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? (с)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
+
+15
yarg
yarg
27 березня 2023, 16:38
#
Потому что государство само повышает их в 4 раза.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 березня 2023, 19:10
#
Спросите порошенко, который освободил в 2015 году ахметова от уплаты НДС на при импорте угля с рф. И спросите ВР рехформаторов (2014 — 2019) года которые создали законодательный бардак и с АМКУ и и особенно с конторой НКРЭП КПголова которой, ставленикпорошенко, гр вовк в розыске интерпола.
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