За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот). Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Фальшиві гроші: які гривневі купюри підроблюють найчастіше
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Які банкноти підробляли найчастіше
Найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) таких номіналів:
- 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
- 200 грн (45% та 26% відповідно);
- 100 грн (8% та 2% відповідно).
На 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.
Підробленні банкноти іноземної валюти
Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:
- долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
- євро (8%).
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
- 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);
- 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).
Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Джерело: Мінфін
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