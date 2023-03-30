Хто володіє компаніями на ринку азартних ігор та який у них прибуток — дослідження YouControl

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, санкції проти фізичних і юридичних осіб та відміна податкових пільг змінили економічну ситуацію та вплинули на гральний бізнес в Україні. Аналітики R&D центру YouControl провели дослідження та виявили, хто володіє компаніями на ринку азартних ігор, який у них прибуток та скільки легальних бізнесів у цій сфері.

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Ліцензії на азартні ігри

Закон, який легалізував гральний бізнес в Україні, набув чинності у серпні 2020 року. Комісія з азартних ігор КРАІЛ почала видавати перші ліцензії у лютому 2021-го. До вибірки потрапили 57 компаній, що отримали ліцензії, видані КРАІЛ, включно з компаніями позбавленими ліцензій у 2022.

45 із них зареєстровано у Києві, 3 — у Дніпропетровській області, 2 — у Харківській, а також по одній компанії у Житомирі, Львові та Одесі.

Проте, місце провадження діяльності частини досліджуваних компаній розповсюджується не лише на регіон реєстрації, а й на інші області. Це стосується компаній, що мають дозвіл на організацію азартних ігор у залах з гральним обладнанням.

Серед діючих компаній 60%, тобто 32 компанії, працюють за основним КВЕДом «Організування азартних ігор», приблизно 34% (18 компаній) — у сфері «Інформація та телекомунікації».

Майже 40% (21 компанія) з діючих ліцензіатів КРАІЛ мають право на надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (мається на увазі розробка програмного забезпечення),

12 компаній — на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет,

7 — у гральних закладах казино,

3 компанії — на гру в покер в мережі інтернет,

3 компанії — на букмекерську діяльність.

27 компаній мають ліцензії на гральне обладнання. Водночас одна компанія може мати декілька ліцензій на різні види грального бізнесу. Середній розмір статутного капіталу компаній з вибірки становить понад 43 млн грн.

Фінансові показники

За браком оприлюднених даних щодо фінансової звітності відповідних компаній складно оцінити офіційний загальний обсяг ліцензованого ринку України за 2021−2022 рр. Доступні фінпоказники 24 із 57 досліджуваних компаній за 2021 рік.

Найбільшу виручку у 2021 році серед них у розмірі понад 640 млн грн отримала дочірня компанія австрійської Novomatic AG — ТОВ «ХТЛ Україна», водночас 5 компаній показали у фінзвітності, що не отримали доходів за цей період. Крім того, 15 із 24 згаданих компаній за результатами 2021 року були збитковими.

Власники грального бізнесу

Бенефіціарами 20-ти із 57 досліджуваних компаній є резиденти іноземних держав, зокрема, Великобританії, Кіпру, Ізраїлю, Нідерландів та інших. В структурі власності 10 українських компаній-ліцензіатів є міжнародні компанії у сфері грального бізнесу.

Співвласником ТОВ «Ройал», що працює на українському ринку під брендом Royal Club, є чеський підприємець Іво Валента — співвласник міжнародної групи компаній SYNOT Group. Його бізнес-партнером по цій компанії є Руслан Печенко — брат депутата Львівської міськради від партії «ВАРТА» Ореста Печенка. Руслан Печенко через АТ «Грінвіч» є співвласником ТОВ «Імперія Азарту», що володіє мережею гральних автоматів та працює під брендом WIN.

Міжнародна IT-компанія Stakelogic — постачальник ігрових рішень для операторів онлайн-казино, має дочірню компанію в Україні — ТОВ «Стейколджік Україна». Також українське представництво є в інвестиційної групи у сфері iGaming NSUS Group — ТОВ «Нсус Юа», що працює на українському ринку під брендом GGpoker.

ТОВ «Бомбей Київ» належить естонській компанії Bombay Group OU, бенефіціаром якої є австралієць Хіт Тімоті Джон — засновник Yolo Group. Хіт Тімоті Джон та пов'язана із ним компанія фігурують у Pandora Papers.

Деякі компанії з досліджуваного переліку пов’язані між собою через кінцевих бенефіціарів.

Онлайн-казино, покер та букмекери

Група компаній Favbet, що належить Андрію Матюсі, має 3 чинні ліцензії: букмекерська діяльність, зали гральних автоматів та гральний заклад казино, які працюють під брендами Favbet, Favbet гральні автомати та Favbet Casino.

До кінця лютого 2023 року Андрій Матюха був засновником ТОВ «Білліонаре Казіно Компані», яке має ліцензію на проведення азартних ігор у гральних закладах казино під брендом Billionaire 1.

Катерина Білоруська — основна власниця беттінгової компанії Parimatch, бенефіціарка двох компаній: ТОВ «Паріматч» та ТОВ «Покерматч.Юа», які отримали ліцензії на букмекерську діяльності та онлайн-покер.

Обидві компанії у березні 2023 року потрапили до санкційного переліку РНБО, де обмежувальні заходи передбачають анулювання або зупинення ліцензій. Проте на момент публікації дослідження компанії значаться, як діючі ліцензіати.

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ТОВ «ВБЕТ Україна» має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR Holding LTD, бенефіціаром якої є громадянин Вірменії Рудольф Погосян.

Проте до кінця грудня 2022 року компанія мала зовсім інших бенефіціарів, ними були брати Віге та Ваген Бадаляни, які, за даними ЗМІ, пов'язані з російською букмекерською конторою Фонбет.

Керівником компанії ТОВ «Нейтів Аппс», що наприкінці 2022-го отримала ліцензію на онлайн-казино під брендом Super Gra, є Варужан Шалджян, який у 2015 році працював маркетинг-менеджером у компанії Vbet. Бенефіціаром ТОВ «Нейтів Аппс» є резидент Великобританії Іраклі Чубіні.

Гравці з «російським слідом»

Правоохоронці виявили у 4 компаній зв’язки з державою-агресором. Через це їх позбавили ліцензій на провадження діяльності у сфері грального бізнесу.

Водночас в ліцензійних переліках КРАІЛ присутні дві компанії, що відносяться до групи VS Energy, яку пов’язують з російськими олігархами: Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером та Михайлом Воєводіним, що потрапили під українські санкції. Олександр Бабаков також потрапив у санкційні списки ЄС, США, Великобританії та ін.

Це компанії ТОВ «Казино «Прем'єр Палац» та ТОВ «Гральний Клуб «Лорд».

Бенефіціаром обох компаній значиться Неля Костенко — членкиня ревізійної комісії АТ «Херсонобленерго», що входить до складу групи, ексзаступниця директора фiнансово-економiчного департаменту ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».

Таємниці азартних ігор: банки, ломбарди та політичні схеми

У лютому 2022 року ліцензію на проведення азартних ігор отримав «Айбокс банк», який у березні 2023 року позбавили банківської ліцензії. Акціонерами банку є Володимир Дробот та Альона Шевцова, яка так само значиться як бенефіціарка кількох компаній, що також потрапили до санкційного переліку РНБО від 10 березня 2023 року.

Онлайн-казино pin-up працює за ліцензією, виданою ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», бенефіціаром якого є Ярослав Фоміцький. З 2016-го по 2021 рік він очолював ТОВ «Фінекспресінвест», що належить Ігорю Фісуну — міноритарному акціонеру АТ «Оксі Банк».

Онлайн-казино Vulkan Casino здійснює свою діяльність на підставі ліцензії, яку отримало ТОВ «Конкуерор». Офіційно бенефіціаром компанії значиться Станіслав Руденко з Ніжина, а учасником є компанія Дарлокс Лімітед (Британські Віргінські острови).

До лютого 2021 року, бенефіціаром компанії значився резидент Кіпру — Теодорос Теодору, який на цей час є бенефіцаром ТОВ «Новолоджик». Керівником цієї компанії протягом 2010−2015 рр. був Максим Кріппа, якого ЗМІ пов'язують із мережею казино «Вулкан» та беттінговою компанією GGBet. Він є учасником/бенефіціаром понад 17 українських компаній, включаючно з ТОВ «Наві ю.ей.»

Співвласником та керівником ТОВ «Юніверс Студія», що отримало ліцензію на проведення азартних ігор у серпні 2022 року, є громадянин Індії Кумар Кульдіп, який має зв’язки з 18 компаніями в Україні, більшість з яких працюють у сфері будівництва.

Серед них ТОВ «Деорбуд». Це одна з фірм, що була задіяна в афері з 1,7 млрд грн «Київметробуд» на будівництво метро. Ці гроші поклали на депозит в банк, а відсотки з нього перерахували на приватні фірми з орбіти нардепа Вадима Столара з колишньої фракції ОПЗЖ. Саме Кумар Кульдіп вказаний бенефіціаром багатьох компаній з оточення Столара.