Нафтоюань замінює нафтодолар: як цим скористатися інвестору

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 березня 2023, 13:44 Читать на русском

Нафтоюань замінює нафтодолар: як цим скористатися інвестору

Більшість інвесторів зараз зосередили увагу на Федеральній резервній системі та її наступних кроках порятунку банків. Натомість, на нафтовому ринку відбуваються не менш цікаві і важливі події, які можуть серйозно вплинути на вартість традиційних інвестиційних активів, як пише для порталу Investing Френк Холмс, генеральний директор Global Investors, Inc. «Мінфін» публікує переклад статті.

У той час, як більшість інвесторів намагаються оцінити наступні кроки Федеральної резервної системи, цікаві події відбуваються на нафтовому ринку.

Під час триденного державного візиту президент Китаю Сі Цзіньпін провів дружні переговори з президентом Росії Путіним. Серед підписаних угод — договір про постачання нафти і розрахунки за ним у юанях. Чому це важливо?

Що таке нафтодолар

Понад 50 років головним розрахунковим інструментом був нафтодолар. «Нафтодолари» не є реальною валютою. Це просто долари, які використовуються для торгівлі нафтою. На початку 1970-х років уряд США надав економічну допомогу Саудівській Аравії в обмін на запевнення, що Ер-Ріяд встановлюватиме ціни на експорт сирої нафти виключно у доларах США. У 1975 році інші члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) наслідували цей приклад — так народився нафтодолар.

Це негайно призвело до зміцнення долара США. Адже країни в усьому світі повинні були мати під рукою долари, щоб купувати нафту (та інші ключові товари, такі як золото, ціни на які також встановлювалися в доларах), — долар став світовою резервною валютою.

Ми можемо стати свідками кінця нафтодолару, оскільки все більше країн, включаючи Китай і Росію, погоджуються проводити розрахунки в інших валютах.

Чи допоможе нафтоюань посунути доллар із позицій головної резервної валюти

Під час державного візиту Сі Цзіньпіна Путін назвав китайський юань своєю улюбленою валютою для торгівлі. З початку війни в Україні і накладення санкцій з боку західних держав, РФ все більше залежить від свого південного сусіда, в тому числі і у продажах нафти, яку інші не беруть.

Зараз для здійснення цих розрахунків, ймовірно, використовується юань. Як нещодавно сказав директор із інвестиційних досліджень Credit Suisse Золтар Позсарі: «Це сутінки для нафтодолара… і світанок для нафтоюаня».

Перш ніж відкинути коментар Позсарі як перебільшення, подумайте, що інші великі країни ОПЕК і члени БРІКС або вже приймають юань, або розглядають цю можливість. На Росію, Іран і Венесуелу припадає близько 40% розвіданих нафтових родовищ у світі, і ці три країни продають свою нафту в обмін на юані. Туреччина, Аргентина, Індонезія та найбільший виробник нафти — Саудівська Аравія — подали заявки на вступ до БРІКС, Єгипет став новим членом організації цього тижня.

Це свідчить про те, що роль юаня, як резервної валюти, продовжуватиме зміцнюватися і змінюватиме глобальний баланс сил.

Однак, долар США наразі залишається головною резервною валютою світу, хоча його частка в офіційних активах центральних банків за останні 20 років знизилася з 72% у 2001 році до трохи менше 60% на сьогодні. Натомість, частка юаня в цих активах зросла більш ніж удвічі з 2016 року. Станом на вересень 2022 року на китайську валюту припадало близько 2,8% резервів.

Як зміни впливають на вартість золота

Звичайно, справа не лише в юанях. Зростає також частка золота в резервах, особливо в країнах із економікою, що розвивається, які прагнуть диверсифікуватися від долара.

Минулого тижня Росія оголосила, що її запаси в злитках підскочили приблизно на 1 мільйон унцій за останні 12 місяців, оскільки її центральний банк купував золото, аби захиститися від західних санкцій. Російський центробанк повідомив, що на кінець лютого 2023 року мав майже 75 млн унцій запасів жовтого металу.

Довгострокові наслідки для інвесторів

Є низка наслідків потенційної втрати доларом свого статусу світового резерву. Очевидно, що можливі валютні ризики, а зниження попиту на облігації казначейства США може призвести до підвищення відсоткових ставок. Я очікував би на великі коливання цін на сировинні товари, особливо цін на нафту.

Я вважаю, що зниження ролі долару, як світової резервної валюти, буде надзвичайно позитивно впливати на золото. Значне зниження відносної вартості долара підтримало б ціну на нього, і я був би здивований, якби не побачив нових максимумів. Саме з подібних причин я завжди рекомендую тримати 10% портфелю в золоті: 5% у фізичних злитках й інші 5% у високоякісних золотодобувних акціях.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
28 березня 2023, 14:26
#
Какой-то рерайт статьи недалёких людей: какой нефте-юань, алло?) КНР не может решить проблемы с оборотом юаня в своей стране, потому что эмиссия спотыкается об инсайд кланами, и те сбрасывают наличку во время эмиссии, а тут говорят про про нефте-юань и замену доллара :D чтобы иметь возможность заменять 1 валюту на другую, и чтобы она как с*ный лист не летала, нужно чтобы страна-эмитент, имела очень высокий ВВП на душу населения, и экономику, при этом более важно не производство и экспорт, а внутренне потребление, которое в КНР принудительно разгоняли до таких масштабов, что уже 3 года стагнация. Не хватает еще статьи про нефте-рупию, ведь у Индии населения много и они покупают нефти у рашки больше :D
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами